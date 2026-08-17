рф создала как минимум 10 секретных баз для запуска дронов: под угрозой оказалась значительная часть Европы
Киев • УНН
Журналисты The Telegraph обнаружили как минимум 10 секретных баз рф для запуска дронов у границ с Украиной и беларусью. Новые дальнобойные «Герани» могут достигать Варшавы, создавая потенциальную угрозу для стран НАТО.
россия быстро расширяет сеть секретных баз для запуска дальнобойных ударных беспилотников. По данным расследования The Telegraph, по меньшей мере 10 таких объектов расположены вблизи границ с беларусью и Украиной. Часть из них уже используется для атак по Украине. Об этом пишет УНН.
Детали
Журналисты проанализировали спутниковые снимки и утекшие документы и обнаружили по меньшей мере 59 новых пусковых рельсов. Около 20 из них имеют увеличенную длину, что может свидетельствовать о возможности запуска новейших дальнобойных дронов.
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Некоторые базы создаются на территории бывших военных объектов и аэродромов, другие — в сельской местности. На одном из объектов одновременно может храниться более 1000 беспилотников.
Новые "Герани" могут угрожать странам НАТО
россия модернизирует ударные беспилотники, в частности создает реактивные версии, способные преодолевать почти 1000 км. По данным издания, "Герань-4" и "Герань-5" могут нести до 90 кг боевой нагрузки и развивать скорость, которая затрудняет их перехват.
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Семь из 10 обнаруженных The Telegraph объектов уже использовались во время недавних атак на Киев. Новая инфраструктура создает потенциальную угрозу и для стран НАТО — в частности, дальность новых дронов уже позволяет рассматривать Варшаву как потенциально достижимую цель.
В то же время The Telegraph подчеркивает, что нет данных о планах россии атаковать Польшу или другие страны Альянса.
Дроны коренным образом изменили характер современной войны и стали решающим фактором на поле боя
По оценке DroneSec, расширение сети позволяет москве одновременно запускать больше беспилотников и сокращать время их подлета к целям. Это может существенно увеличить масштабы будущих российских воздушных атак.
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