Зеленский: путин может рассчитывать мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек

глава кремля владимир путин не готов остановить войну и, по данным разведки, готовится к мобилизации - он рассчитывает мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

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"путин не готов остановить эту войну. Есть данные разведки, что он готовится к мобилизации. Он хочет сделать это после выборов в Думу 21 сентября. Он хочет усилить мобилизацию. Не открыто, потому что боится своего общества, но он сделает это в начале октября, если мы не создадим ему проблем с логистикой, оружием, бензином, дизелем и если наши партнеры не введут тотальные санкции за его агрессию", - сказал Зеленский в опубликованном в понедельник в соцсетях отрывке из интервью для Sky News.

Это станет большой проблемой, потому что он рассчитывает мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Для него мобилизовать такое количество людей не так уж и сложно. У него будут внутренние вопросы по этому поводу, поскольку его общество – и я видел опросы – выступает против мобилизации. Значительный процент населения также выступает против войны, но они все равно поддерживают путина. Он не сможет быстро подготовить этих людей. Это, опять же, означает, что он будет посылать на поле боя плохо подготовленных людей. А это, в свою очередь, означает большие потери - указал Зеленский.

Зеленский: Путин готовит мобилизацию сотен тысяч солдат для войны