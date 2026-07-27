Зеленский: Путин готовит мобилизацию сотен тысяч солдат для войны

Российский диктатор Владимир Путин готовится мобилизовать сотни тысяч солдат и отправить их на фронт, и это представляет значительную опасность для Украины. Об этом в интервью CNN сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Он вновь выразил убежденность в том, что Путин "прекратит борьбу только в случае поражения".

Иначе они не почувствуют, что война - повсюду. Вот почему мы начали делать все, чтобы ответить и вернуть эту войну в Россию, откуда она пришла к нам. ... И именно поэтому мы начали наши операции мид- и дипстрайков, просто чтобы ответить