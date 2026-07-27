Зеленский: Путин готовит мобилизацию сотен тысяч солдат для войны
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин готовит мобилизацию сотен тысяч солдат. Он уверен, что Украина победит, хотя украинцы устали.
Российский диктатор Владимир Путин готовится мобилизовать сотни тысяч солдат и отправить их на фронт, и это представляет значительную опасность для Украины. Об этом в интервью CNN сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
Он вновь выразил убежденность в том, что Путин "прекратит борьбу только в случае поражения".
Иначе они не почувствуют, что война - повсюду. Вот почему мы начали делать все, чтобы ответить и вернуть эту войну в Россию, откуда она пришла к нам. ... И именно поэтому мы начали наши операции мид- и дипстрайков, просто чтобы ответить
Он выразил уверенность, что Украина победит в развязанной Россией войне, и подчеркнул, что украинцы "очень сильны", хотя, "конечно, устали".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится принять еще 30 тыс. военнослужащих из Северной Кореи.
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