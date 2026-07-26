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Выполнено более тысячи огневых задач в рамках плана дальнобойных санкций - Зеленский

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Президент Украины провел совещание по дипломатическим ударам, отметив выполнение более тысячи огневых задач. Поражены нефтяные объекты и военные производства рф.

Выполнено более тысячи огневых задач в рамках плана дальнобойных санкций - Зеленский
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по дипломатическим ударам. Он отметил, что план украинских дальнобойных санкций против россии за эту войну выполняется в соответствии с определенными приоритетами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.

Детали

Мы уже доказали, что украинские дроны могут достигать, в частности, целей в уральском регионе, в сибири и других удаленных от москвы землях. Только за этот год с начала реализации нашего плана дальнобойных санкций уже выполнено более тысячи огневых задач. Поражены нефтяные объекты, критические военные производства, системно важные объекты российской логистики

 - заявил глава государства.

Он добавил, что продолжается наращивание украинских возможностей действовать на большие дистанции.

Наличие стратегической глубины тыла, которая долгое время была российским преимуществом, сейчас становится для политического и военного руководства россии особой проблемой, поскольку большая часть российской ПВО собрана вокруг москвы, государственных резиденций, Крымского моста и петербурга

- сказал Зеленский.

Во время совещания были обсуждены продолжение операций и обновлен перечень приоритетных целей - в соответствии с реальным влиянием на россию и ее способность продолжать и затягивать эту войну.

Главная цель - чтобы наше дальнобойное давление еще больше подталкивало россию к дипломатии через усложнение производства компонентов для оружия, нефтяные и другие экономические потери и возвращение этой войны в "родную гавань"

- говорится в посте Зеленского.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение этой недели россия выпустила по Украине почти 1700 беспилотников, более 1630 авиационных бомб и 95 ракет различных типов, больше половины из которых были баллистическими.

Евгений Устименко

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