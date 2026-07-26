Выполнено более тысячи огневых задач в рамках плана дальнобойных санкций - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины провел совещание по дипломатическим ударам, отметив выполнение более тысячи огневых задач. Поражены нефтяные объекты и военные производства рф.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по дипломатическим ударам. Он отметил, что план украинских дальнобойных санкций против россии за эту войну выполняется в соответствии с определенными приоритетами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.
Детали
Мы уже доказали, что украинские дроны могут достигать, в частности, целей в уральском регионе, в сибири и других удаленных от москвы землях. Только за этот год с начала реализации нашего плана дальнобойных санкций уже выполнено более тысячи огневых задач. Поражены нефтяные объекты, критические военные производства, системно важные объекты российской логистики
Он добавил, что продолжается наращивание украинских возможностей действовать на большие дистанции.
Наличие стратегической глубины тыла, которая долгое время была российским преимуществом, сейчас становится для политического и военного руководства россии особой проблемой, поскольку большая часть российской ПВО собрана вокруг москвы, государственных резиденций, Крымского моста и петербурга
Во время совещания были обсуждены продолжение операций и обновлен перечень приоритетных целей - в соответствии с реальным влиянием на россию и ее способность продолжать и затягивать эту войну.
Главная цель - чтобы наше дальнобойное давление еще больше подталкивало россию к дипломатии через усложнение производства компонентов для оружия, нефтяные и другие экономические потери и возвращение этой войны в "родную гавань"
Напомним
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение этой недели россия выпустила по Украине почти 1700 беспилотников, более 1630 авиационных бомб и 95 ракет различных типов, больше половины из которых были баллистическими.