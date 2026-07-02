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Как правильно хранить продукты и запасы дома в жару без света и воды

Киев • УНН

 • 5088 просмотра

Из-за российских обстрелов и жары в Украине применяют почасовые отключения. УНН рассказал, какой запас воды нужен семье и как хранить продукты без холодильника.

Как правильно хранить продукты и запасы дома в жару без света и воды

Во многих регионах Украины из-за российских обстрелов и аномальной жары применяют почасовые отключения электроэнергии. Поэтому для украинцев снова стал актуальным вопрос, как при температуре выше +34 градусов, без холодильника и часто без водоснабжения (потому что при отсутствии света в многоэтажных домах не работают и электрические насосы), сохранить продукты свежими и не получить пищевое отравление. Ведь вода в грязной таре портится, а еда без холодильника может вызвать отравление.

УНН узнал, какой минимальный запас продуктов нужно иметь дома, как правильно хранить воду и что делать с продуктами во время длительных перебоев с электро- и водоснабжением.

Какой запас воды нужен для среднестатистической семьи

Прежде всего нужно разделять питьевую и техническую воду. Питьевая вода нужна для употребления, приготовления пищи и приема лекарств. Техническая — для мытья рук, посуды, уборки, смыва в туалете и других бытовых нужд.

Ориентировочная норма для одного взрослого человека — не менее 3 литров питьевой воды в сутки. Для гигиены и приготовления пищи стоит предусмотреть еще как минимум 10–12 литров в день. Минимальный домашний запас желательно формировать как минимум на 72 часа. Для семьи из трех человек это примерно 27 литров питьевой воды на трое суток, без учета технической.

Как правильно хранить воду в жару

Самый простой вариант — вода в бутылках промышленного производства. Ее нужно хранить в соответствии со сроком годности, указанным на этикетке. Если воду набирают самостоятельно, тару надо тщательно вымыть, а саму воду регулярно обновлять.

Для питьевой воды следует использовать только чистые емкости, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами: бутыли из пищевого пластика, стеклянные банки или эмалированную посуду без повреждений. Нельзя набирать и хранить питьевую воду в таре из-под химикатов, технических жидкостей, красок или моющих средств.

Емкости нужно держать закрытыми, в прохладном темном месте, как можно дальше от батарей, солнца и бытовой химии. Стоит отдельно подписать тару: "для питья", "для технических нужд", "для хозяйственных нужд".

Если питьевой воды не хватает, следует следить за сообщениями местных властей о пунктах выдачи или подвоза воды. Воду из колодцев, бюветов или других альтернативных источников лучше использовать для питья только тогда, когда вы уверены в ее безопасности. 

Если качество воды вызывает сомнения, ее не стоит пить без обработки. В домашних условиях для обработки и обеззараживания сырой воды можно использовать кипячение, фильтры или специальные таблетки для обеззараживания. В последнем случае нужно строго соблюдать инструкции производителя.

Как хранить продукты без света летом 

Главное правило во время отключения света — не открывать холодильник без необходимости. Чем чаще открываются дверцы, тем быстрее повышается температура внутри.

При закрытых дверцах продукты в холодильной камере обычно остаются безопасными до 4 часов. Полная морозильная камера может сохранять температуру примерно до 48 часов, полупустая — до 24 часов. Чтобы холод держался дольше, стоит заранее заморозить бутылки с водой или аккумуляторы холода и положить их в холодильник во время отключения.

Продукты в морозилке лучше сгруппировать вместе. Сырое мясо, рыбу и птицу нужно хранить отдельно от готовых блюд, овощей, фруктов и молочных продуктов, желательно в закрытых контейнерах или пакетах.

Что из продуктов в жару есть как можно быстрее, а что — держать в запасе

Во время длительных перебоев с электроэнергией в первую очередь стоит употребить продукты, которые быстро портятся: 

  • готовые блюда; 
    • мясо; 
      • рыбу; 
        • молочные продукты; 
          • открытые консервы; 
            • нарезанные овощи и фрукты. 

              В это время еду лучше готовить небольшими порциями на один-два раза.

              Для запаса лучше выбирать продукты, которые не требуют хранения при низких температурах и сложного приготовления: 

              • крупы; 
                • макароны; 
                  • консервы; 
                    • хлебцы; 
                      • галеты; 
                        • сухофрукты; 
                          • орехи; 
                            • овощи и фрукты; 
                              • ультрапастеризованное молоко в тетрапаках; 
                                • детское питание; 
                                  • продукты быстрого приготовления. 

                                    Стоит также иметь ручной консервный нож, спички или зажигалку, запас батареек и санитайзер.

                                    Когда и какие продукты лучше выбросить

                                    Сомнительную еду нельзя пробовать "для проверки". Если продукт имеет необычный запах, цвет, скользкую текстуру, вздутую упаковку или долго хранился без холода, его лучше выбросить. Особенно это касается мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов, готовых блюд и салатов.

                                    Если в морозильной камере на продуктах остались кристаллы льда, их можно повторно заморозить или приготовить после восстановления электроснабжения. Если же продукты полностью разморозились, долго были теплыми или есть сомнения относительно температуры хранения, рисковать не стоит.

                                    Гигиена при отсутствии воды и света 

                                    Без воды быстро возрастает риск кишечных инфекций, поэтому часть запаса нужно оставлять именно для гигиены. Перед приготовлением пищи, после туалета и контакта с сырыми продуктами следует мыть руки. Если воды нет, можно использовать спиртосодержащий санитайзер или влажные салфетки.

                                    Овощи и фрукты, которые едят сырыми, нужно мыть только чистой питьевой водой. Кухонные поверхности, доски и ножи стоит очищать после контакта с сырым мясом или рыбой. Домашний запас воды и продуктов нужно периодически проверять: обновлять воду и следить за сроками годности. 

                                    Напомним

                                    Ранее Центр общественного здоровья на фоне длительных отключений света зимой объяснил украинцам правила хранения продуктов, чтобы избежать отравлений. 

                                    Александра Василенко

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