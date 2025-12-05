Безпечне зберігання їжі під час відключень електрики: головні правила

$42.180.02
15:45 • 84 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
14:41 • 3790 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
11:17 • 20706 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 20058 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 25892 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 38736 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 46499 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 39796 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 68873 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 35044 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50
окупанти розстріляли українського полоненого у Свято-Покровському на Донбасі - DeepState5 грудня, 08:25
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго5 грудня, 08:47
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?11:17
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
Ексклюзив
4 грудня, 15:01
"Чорна п'ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляєн
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Китай
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого4 грудня, 14:10
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Су-57

Безпечне зберігання їжі під час відключень електрики: головні правила

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Центр громадського здоров’я нагадує правила зберігання продуктів під час знеструмлень, щоб уникнути отруєнь. У холодильнику їжа безпечна до 4 годин, у повній морозилці — 48 годин, у напівпорожній — 24 години.

Безпечне зберігання їжі під час відключень електрики: головні правила

В умовах стабілізаційних і екстрених вимкнень електроенергії важливо правильно зберігати продукти, щоб уникнути харчових отруєнь та зменшити втрати харчів. Правила організації харчування та зберігання їжі в умовах знеструмлень нагадує Центр громадського здоров’я, пише УНН.

У холодильній камері продукти залишаються безпечними до 4 годин, у повній морозилці - 48 годин, у напівпорожній морозилці - 24 години

- йдеться у повідомленні.

Щоб зберегти продукти довше ніж 4 години: 

  • помістіть у холодильну камеру акумулятори холоду, пляшки з замороженою водою, підготовані заздалегідь, — не забудьте перезаморозити їх, коли відновиться електропостачання; 
    • не відчиняйте холодильник зайвий раз — для якісного зберігання продуктів температура в холодильнику має бути +4℃ або нижче, у морозильній камері – не вище -4℃. 

      Як перевіряти, чи не зіпсувалися продукти 

      Якщо маєте сумніви щодо свіжості їжі, просто викиньте її. Ніколи не куштуйте сумнівні страви, щоби перевірити їхню безпечність. Також дотримуйтесь таких порад: 

      • викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою; 
        • якщо на продуктах у морозилці все ще є кристали льоду, їх можна продовжувати зберігати в замороженому вигляді, коли відновиться електропостачання; 
          • якщо в холодильнику продукти мають температуру +4℃ або нижче, їх можна споживати. 

            Зберігання без холодильника 

            Зробіть запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання (хлібобулочні вироби, консерви, сезонні фрукти та овочі, сухофрукти тощо). Віддавайте перевагу продуктам з малим вмістом солі та цукру: солі має бути менше ніж 1 г, а цукру менше ніж 10 г на 100 г продукту. 

            Крім того: 

            • готуйте порціями на один-два рази, щоб не зберігати страви тривалий час; 
              • купуючи харчі, віддавайте перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника (яйця, молоко тривалого зберігання в тетрапаках тощо); 
                • за морозної погоди охолоджені продукти також можна зберігати на балконі чи веранді; 
                  • регулярно перевіряйте, чи не сплив термін придатності харчових продуктів, особливо тих, що мають короткий строк зберігання.Простроченого краще не вживати, навіть якщо воно пахне й виглядає нормально, оскільки в таких продуктах уже можуть непомітно розмножуватися небезпечні мікроорганізми. 

                    Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень04.12.25, 14:12

Ольга Розгон

                    Ольга Розгон

                    СуспільствоЗдоров'яЛайфхаки
                    Енергетика
                    Відключення світла
                    Блекаут 
                    Електроенергія