Безпечне зберігання їжі під час відключень електрики: головні правила

В умовах стабілізаційних і екстрених вимкнень електроенергії важливо правильно зберігати продукти, щоб уникнути харчових отруєнь та зменшити втрати харчів. Правила організації харчування та зберігання їжі в умовах знеструмлень нагадує Центр громадського здоров’я, пише УНН.

У холодильній камері продукти залишаються безпечними до 4 годин, у повній морозилці - 48 годин, у напівпорожній морозилці - 24 години - йдеться у повідомленні.

Щоб зберегти продукти довше ніж 4 години:

помістіть у холодильну камеру акумулятори холоду, пляшки з замороженою водою, підготовані заздалегідь, — не забудьте перезаморозити їх, коли відновиться електропостачання;

не відчиняйте холодильник зайвий раз — для якісного зберігання продуктів температура в холодильнику має бути +4℃ або нижче, у морозильній камері – не вище -4℃.

Як перевіряти, чи не зіпсувалися продукти

Якщо маєте сумніви щодо свіжості їжі, просто викиньте її. Ніколи не куштуйте сумнівні страви, щоби перевірити їхню безпечність. Також дотримуйтесь таких порад:

викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою;

якщо на продуктах у морозилці все ще є кристали льоду, їх можна продовжувати зберігати в замороженому вигляді, коли відновиться електропостачання;

якщо в холодильнику продукти мають температуру +4℃ або нижче, їх можна споживати.

Зберігання без холодильника

Зробіть запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання (хлібобулочні вироби, консерви, сезонні фрукти та овочі, сухофрукти тощо). Віддавайте перевагу продуктам з малим вмістом солі та цукру: солі має бути менше ніж 1 г, а цукру менше ніж 10 г на 100 г продукту.

Крім того:

готуйте порціями на один-два рази, щоб не зберігати страви тривалий час;

купуючи харчі, віддавайте перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника (яйця, молоко тривалого зберігання в тетрапаках тощо);

за морозної погоди охолоджені продукти також можна зберігати на балконі чи веранді;

регулярно перевіряйте, чи не сплив термін придатності харчових продуктів, особливо тих, що мають короткий строк зберігання.Простроченого краще не вживати, навіть якщо воно пахне й виглядає нормально, оскільки в таких продуктах уже можуть непомітно розмножуватися небезпечні мікроорганізми.

