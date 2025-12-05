Безопасное хранение еды во время отключений электричества: главные правила

$42.180.02
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничники
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - Зеленский
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома
оккупанты расстреляли украинского пленного в Свято-Покровском на Донбассе - DeepState
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню
Безопасное хранение еды во время отключений электричества: главные правила

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Центр общественного здоровья напоминает правила хранения продуктов во время обесточивания, чтобы избежать отравлений. В холодильнике еда безопасна до 4 часов, в полной морозилке — 48 часов, в полупустой — 24 часа.

Безопасное хранение еды во время отключений электричества: главные правила

В условиях стабилизационных и экстренных отключений электроэнергии важно правильно хранить продукты, чтобы избежать пищевых отравлений и уменьшить потери продовольствия. Правила организации питания и хранения пищи в условиях обесточивания напоминает Центр общественного здоровья, пишет УНН.

В холодильной камере продукты остаются безопасными до 4 часов, в полной морозилке - 48 часов, в полупустой морозилке - 24 часа

- говорится в сообщении.

Чтобы сохранить продукты дольше 4 часов: 

  • поместите в холодильную камеру аккумуляторы холода, бутылки с замороженной водой, подготовленные заранее, — не забудьте перезаморозить их, когда восстановится электроснабжение; 
    • не открывайте холодильник лишний раз — для качественного хранения продуктов температура в холодильнике должна быть +4℃ или ниже, в морозильной камере – не выше -4℃. 

      Как проверять, не испортились ли продукты 

      Если сомневаетесь в свежести еды, просто выбросьте ее. Никогда не пробуйте сомнительные блюда, чтобы проверить их безопасность. Также придерживайтесь следующих советов: 

      • выбрасывайте любую еду с необычным запахом, цветом или текстурой; 
        • если на продуктах в морозилке все еще есть кристаллы льда, их можно продолжать хранить в замороженном виде, когда восстановится электроснабжение; 
          • если в холодильнике продукты имеют температуру +4℃ или ниже, их можно употреблять. 

            Хранение без холодильника 

            Сделайте запас пищевых продуктов, не требующих особых условий хранения (хлебобулочные изделия, консервы, сезонные фрукты и овощи, сухофрукты и т.д.). Отдавайте предпочтение продуктам с малым содержанием соли и сахара: соли должно быть менее 1 г, а сахара менее 10 г на 100 г продукта. 

            Кроме того: 

            • готовьте порциями на один-два раза, чтобы не хранить блюда длительное время; 
              • покупая продукты, отдавайте предпочтение тем, что меньше всего теряют качество без холодильника (яйца, молоко длительного хранения в тетрапаках и т.д.); 
                • в морозную погоду охлажденные продукты также можно хранить на балконе или веранде; 
                  • регулярно проверяйте, не истек ли срок годности пищевых продуктов, особенно тех, что имеют короткий срок хранения. Просроченное лучше не употреблять, даже если оно пахнет и выглядит нормально, поскольку в таких продуктах уже могут незаметно размножаться опасные микроорганизмы. 

                    Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений

                    Ольга Розгон

                    Общество Здоровье Лайфхаки
