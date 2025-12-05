Безопасное хранение еды во время отключений электричества: главные правила

В условиях стабилизационных и экстренных отключений электроэнергии важно правильно хранить продукты, чтобы избежать пищевых отравлений и уменьшить потери продовольствия. Правила организации питания и хранения пищи в условиях обесточивания напоминает Центр общественного здоровья, пишет УНН.

В холодильной камере продукты остаются безопасными до 4 часов, в полной морозилке - 48 часов, в полупустой морозилке - 24 часа - говорится в сообщении.

Чтобы сохранить продукты дольше 4 часов:

поместите в холодильную камеру аккумуляторы холода, бутылки с замороженной водой, подготовленные заранее, — не забудьте перезаморозить их, когда восстановится электроснабжение;

не открывайте холодильник лишний раз — для качественного хранения продуктов температура в холодильнике должна быть +4℃ или ниже, в морозильной камере – не выше -4℃.

Как проверять, не испортились ли продукты

Если сомневаетесь в свежести еды, просто выбросьте ее. Никогда не пробуйте сомнительные блюда, чтобы проверить их безопасность. Также придерживайтесь следующих советов:

выбрасывайте любую еду с необычным запахом, цветом или текстурой;

если на продуктах в морозилке все еще есть кристаллы льда, их можно продолжать хранить в замороженном виде, когда восстановится электроснабжение;

если в холодильнике продукты имеют температуру +4℃ или ниже, их можно употреблять.

Хранение без холодильника

Сделайте запас пищевых продуктов, не требующих особых условий хранения (хлебобулочные изделия, консервы, сезонные фрукты и овощи, сухофрукты и т.д.). Отдавайте предпочтение продуктам с малым содержанием соли и сахара: соли должно быть менее 1 г, а сахара менее 10 г на 100 г продукта.

Кроме того:

готовьте порциями на один-два раза, чтобы не хранить блюда длительное время;

покупая продукты, отдавайте предпочтение тем, что меньше всего теряют качество без холодильника (яйца, молоко длительного хранения в тетрапаках и т.д.);

в морозную погоду охлажденные продукты также можно хранить на балконе или веранде;

регулярно проверяйте, не истек ли срок годности пищевых продуктов, особенно тех, что имеют короткий срок хранения. Просроченное лучше не употреблять, даже если оно пахнет и выглядит нормально, поскольку в таких продуктах уже могут незаметно размножаться опасные микроорганизмы.

