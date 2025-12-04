$42.200.13
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений

Киев • УНН

 474 просмотра

Врач-дерматолог Яна Китаева рассказала о правильном уходе за кожей лица в холодный сезон, подчеркнув важность деликатного очищения, интенсивного увлажнения и защиты. Она также раскрыла типичные ошибки и подчеркнула необходимость использования SPF даже зимой.

Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений

Зимой кожа переживает настоящий стресс: мороз, ветер и сухой воздух в помещениях быстро разрушают ее защитный барьер. О том, как правильно ухаживать за кожей лица в холодный сезон, каких ошибок избегать и какие средства действительно работают - рассказала УНН врач-дерматолог Яна Китаева.

Детали

Зимой кожа нуждается в более деликатном и насыщенном уходе, потому что низкие температуры и перепады влажности быстро истощают ее. Ослабленный барьер – это прямой путь к сухости, покраснениям и шелушению, говорит эксперт. Именно поэтому стоит вовремя адаптировать свою бьюти-рутину.

Зимний уход за кожей: нужно ли увлажнение и какой должна быть защита кожи

"Основа зимнего ухода – деликатное очищение, интенсивное увлажнение, питание и защита. Кремы с керамидами, скваленом, а также сыворотки с гиалуроновой кислотой и ниацинамидом помогают удерживать влагу и восстанавливать барьер", - объясняет дерматолог.

Не менее важным зимой является защитный крем от солнца, хотя несмотря на снег и облачность многие о нем забывают. Ультрафиолет активен даже в холодное время года, а его действие накапливается. Поэтому SPF – это не сезонная, а ежедневная потребность.

"Да, SPF нужен и зимой. Хоть солнца меньше, но ультрафиолет - UVA - присутствует круглый год. Особенно, когда есть снег – он отражает лучи и усиливает их влияние. SPF 30 – оптимальный для ежедневного использования", – отмечает специалист.

В то же время зимний уход часто портят типичные ошибки, которые легко исправить. В частности, это неправильный выбор средств для лица или чрезмерная тщательность. В итоге кожа может стать более раздраженной.

Также, ключевым в уходе за кожей в холодное время - выбор зимнего крема. Правильно подобранный состав может полностью изменить состояние лица в холодный сезон.

Зимний крем должен быть более плотным и содержать: керамиды, сквален, масла, гиалуроновую кислоту, глицерин, ниацинамид и пантенол. 

"Эти компоненты питают, удерживают влагу и укрепляют барьер", – объясняет эксперт.

Отдельного внимания требуют резкие температурные перепады, которые сильно вредят чувствительной коже. Яна Китаева объяснила, что правильная подготовка перед выходом на улицу и корректный уход дома способны существенно минимизировать вред.

"Защитный крем стоит наносить за 20-30 минут до выхода. В уходе нужна комбинация увлажнения, питания и барьерных компонентов. В помещении – увлажнитель воздуха, на улице – шарф, капюшон, бальзам для губ. А для чувствительной кожи – керамиды, пантенол, центелла и избегание температурных контрастов", – рекомендует специалист.

Главные ошибки ухода за кожей в зимний период

"Самые распространенные ошибки: агрессивное очищение, не использование SPF, легкие летние кремы зимой, слишком горячая вода во время умывания, чрезмерное использование кислот или пилингов, а также выход на мороз сразу после нанесения водянистых средств", – подчеркивает Яна Китаева.

Зимой также меняется подход к салонным процедурам, ведь снижается солнечная активность. Однако, важно учитывать состояние кожи и не перегружать ее.

"Зимой проводить срединные пилинги, лазерные процедуры и методики против пигментации безопаснее. Чистки делают по необходимости, а увлажняющие и восстанавливающие процедуры зимой даже стоит делать чаще", – отмечает эксперт.

Алла Киосак

