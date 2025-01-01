Удивительная суперсила аксолотлей поможет создать революционный супергель для регенерации кожи

Саламандра аксолотль, благодаря своей способности к регенерации, является очень популярным животным в научных исследованиях. Новые открытия позволяют разработать линию революционных космецевтических продуктов для защиты, восстановления кожи и противодействия старению.

Пишет УНН со ссылкой на Medscape.

Детали

Уже более 200 лет исследователи восхищаются аксолотльскими саламандрами (Ambystoma mexicanum) и их удивительными регенеративными способностями, стремясь раскрыть секреты, которые могли бы произвести революцию в регенеративной медицине.

Саламандра аксолотль может регенерировать конечности, часть сердца, даже мозг - объясняет в интервью Джил С. Вайбел, доктор медицинских наук, дерматолог и исследователь в Майами.

После изучения аксолотля в течение последнего десятилетия, ученые отметили важность активности генов в контроле регенерации кожи. В частности, речь идет о факторах роста, таких как факторы роста фибробластов, трансформирующий фактор роста бета и Wnt, - они играют ключевую роль в управлении поведением клеток кожи существа во время заживления и отрастания.

Было выяснено, что имеет значение на ранних стадиях регенерации - это действия макрофагов и нейтрофилов, так как эти клетки удаляют отмершие ткани и запускают процесс заживления.

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На основе нового открытия исследователи работают над линией космецевтических и безрецептурных продуктов, содержащих экстракт коллагена уроделе, полученный из неотенической ткани животного, без вреда для него.

Справка

Аксолотль (Ambystoma mexicanum) - это водная саламандра, известная своей способностью к регенерации спинного мозга, сердца и конечностей. Эти амфибии также легко производят новые нейроны в течение всей жизни.

У аксолотлей поврежденная неотеническая ткань «считает», что она находится в эмбриональном режиме, поэтому если повредить ее мышцы, кости, нервы, коллаген или кожу, все восстановится. Аксолотль имеет безрубцовое заживление и иммунитет благодаря антимикробным свойствам, содержащимся в неотенической ткани», - объясняет Джил С. Вайбел, доктор медицинских наук.

Ученые RegenX разработали запатентованный процесс децеллюляризации, который делает экстракт коллагена уроделе безопасным и эффективным для использования в организме человека.

Мы использовали резервуар биологически активных пептидов, которые являются небольшими белками, происходящими из аксолотля, но они не содержат РНК или ДНК, которые могли бы вызвать риск возникновения каких-либо заболеваний или рака - подчеркивает Вайбел.

Также уже известно, что экстракт коллагена уроделе обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами.

«Он снижает TNF [фактор некроза опухоли] и IL-23 и стимулирует регенеративные пути, такие как FETUB (Fetuin-B), который является геном, участвующим в регенерации тканей», - говорит доктор медицинских наук.

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Клинические испытания на людях, одобренные Институциональным наблюдательным советом на трех американских площадках, почти завершены для оценки антивозрастной увлажняющей ежедневной сыворотки, антивозрастной сыворотки для поврежденной кожи и восстанавливающей сыворотки для нанесения после косметических процедур, которые содержат экстракт.

Ближайшим продуктом является «супер-гель», который содержит свойства экстракта коллагена уродеи.

Забегая вперед, вопрос на миллион долларов, заметил Вайбель, заключается в том, насколько исцеления можно достичь у людей с помощью рецептур технологии, полученной из аксолотля.

Например, можем ли мы помочь пациенту с травмой позвоночника? Это звучит как научно-фантастический фильм, но в генах этого животного есть белки, которые мы выключили, и которые потенциально могут быть включены в организме человека. Это очень увлекательно. - сказала она.

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