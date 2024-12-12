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Таинственную скульптуру черепахи нашли в пещере Святой Земли спустя 35 000 лет

Таинственную скульптуру черепахи нашли в пещере Святой Земли спустя 35 000 лет

Киев  •  УНН

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В пещере Манот в Израиле археологи обнаружили каменную скульптуру черепахи возрастом 35 000 лет. Артефакт мог использоваться для ритуальных обрядов древними людьми в специальном помещении пещеры.

Исследователи обнаружили загадочную каменную скульптуру в форме черепахи в пещере Святой Земли Манот, расположенной в регионе Галилея на севере Израиля. Археологи считают, что люди могли ей поклоняться 35 тысяч лет назад. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что каменная глыба, размером около 20 см и весом 28 кг, имеет характерные бороздки, похожие на естественные отметки на панцире черепахи. Поскольку черепахи издавна считались важным «космическим символом», она могла участвовать в древних ритуалах.

Исследователи уже находили интересные артефакты в пещере Манот. В частности, в 2015 году идентифицировали 55 000-летний череп, который предоставил доказательство того, что современные люди жили и даже спаривались с неандертальцами.

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Эксперты предполагают, что неандертальцы уже поклонялись фигурам черепах как части общественных ритуалов, прежде чем они вымерли, и Homo Sapiens переняли эту практику.

Ученые из Университета Хайфы в Израиле и университета Кейс Вестерн Резерв в Кливленде, которые исследовали найденную глыбу черепахи говорят, что она датируется 35 000 годами. Это означает, что она была сделана человеком разумным, а не неандертальцем.

Это могло представлять тотем или духовную фигуру. Ее особое расположение, вдали от повседневной деятельности у входа в пещеру, свидетельствует о том, что она была объектом поклонения,

- сообщил автор исследования и руководитель Палеолаборатории материальной культуры в Хайфском университете Омри Барзилай.

Пещера Манот, обнаруженная в 2008 году, использовалась как жилое помещение в течение тысяч лет как неандертальцами, так и людьми в разное время.

Череп был найден в жилом помещении у входа, но теперь исследователи обнаружили большую пещеру гораздо глубже.

Они утверждают, что это секретное пространство «в самой глубокой и темной части» пещеры использовали как место для собраний, возможно, для ритуалов, которые «укрепляли социальную сплоченность».

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Первоначальная скульптура черепахи первоначально была вырезана из доломитового валуна и намеренно помещена в нишу в пещере. Гравированный валун выделялся тем, что демонстрировал ключевые «геометрические знаки, которые предполагают уникальное изображение черепахи».

Анализ поперечного сечения канавок и заметное наличие крошечных царапин на стенках канавок подтвердили их рукотворное или «антропогенное» происхождение.

Эксперты говорят, что черепахи исторически были «космическим символом в разных культурах».

В символизме майя панцирь черепахи олицетворяет землю. Точно так же среди коренных народов Северной Америки считалось, что мир был создан на спине черепахи. Характеризующаяся своей отличительной формой тела и медленным движением, черепаху рассматривают как воплощение всего космоса, символизирующее настойчивость, прочность, силу и устойчивость в пространстве и времени,

- это они пишут в своей статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Пещера также имеет естественную акустику, благоприятную для больших собраний, тогда как свидетельства наличия древесной золы на близлежащих сталагмитах свидетельствуют о том, что доисторические люди носили факелы, чтобы освещать помещения. Исследователи добавили:

Мы оценили ее способность вмещать группу людей, что указывает на потенциальное использование искусственного освещения во время собраний. Акустические тесты, проведенные в разных зонах пещеры, указывают на то, что ритуальное сооружение хорошо подходило для общественных собраний, облегчая разговоры, речь и слушание,

- исследователи добавили

В целом, по словам авторов, новые результаты раскрывают больше информации о пещере Манот и ее древних обитателях.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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