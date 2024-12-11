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В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

Киев  •  УНН

 • 4880 просмотра

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Во Франкфурте обнаружили 1800-летний серебряный амулет с христианской надписью. Находка может изменить представление о распространении христианства в Европе, поскольку является на 50 лет старше предыдущих артефактов.

Чрезвычайная археологическая находка в Германии может перевернуть предыдущие исследования о распространении христианства.

Пишет УНН со ссылкой на Hessischer Rundfunk.

Детали

Во время раскопок римской могилы во Франкфурте-на-Майне, Германия, археологи обнаружили серебряный амулет размером 3,5 см, на вид - как скрученная тонкая серебряная фольга, на которой размещена загадочная гравировка. Малая надпись на находке имеет 18-строчное содержание: она была расшифрована с помощью новейших технологий компьютерной томографии Маркусом Шольцем из Франкфуртского университета имени Гете.

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Согласно сообщению исследователей, надпись четко указывает на то, что владелец серебряного амулета был набожным христианином. Более того, - оказывается, что этот амулет по мнению исследователей, является древнейшим свидетельством раннего христианства, которое было обнаружено к северу от Альп. Предыдущие доказательства христианской жизни в северной альпийской части Римской империи датируются 4 веком.

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Согласно заявлению, все предыдущие находки моложе по меньшей мере примерно на 50 лет. Надежные свидетельства христианской жизни в северных альпийских районах Римской империи обычно поступали только с IV века нашей эры.

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По поводу новой находки, специалисты указывают, что это "совершенно необычно" для соответствующего времени.

Обычно подобные надписи на амулетах писали на греческом или иврите

- пояснил Шольц, отметив, что текст очень сложный.
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Текст надписи на амулете:

"Во имя?) святого Тита.

Святой, святой, святой!

Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего!

Повелитель Мира

сопротивляется

всем атакам(?)/неудачам(?) с [силой?].

Бог(?) дарит

доступ к благополучию.

Это средство спасения (?) защищает

человека,

которая отдает себя воле

Господа Иисуса Христа, Сына Божьего,

ибо перед Иисусом Христом

преклоняется всякое колено: и небесных,

и земных, и

подземных, и всякий язык

исповедует (Иисуса Христа)"

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Мэр Франкфурта Майк Йозеф полон энтузиазма:

Первая христианская находка к северу от Альп происходит из нашего города: мы можем гордиться этим

- говорит бургомистр Франкфурта Майк Йозеф (СДПГ), празднуя «научную сенсацию».

Справка

Капсула с амулетом была найдена в 2018 году на северо-западе Франкфурта на территории римского города Ниды, города-предшественника современного Франкфурта.

Это один из крупнейших и важнейших археологических памятников Гессена, пишет FAZ.

Серебряный амулет был найден в римском захоронении третьего века на кладбище Хайльманнштрассе во Франкфурте-Праунгайме; он был обнаружен на шее скелетированного трупа.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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