В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп
Киев • УНН
Во Франкфурте обнаружили 1800-летний серебряный амулет с христианской надписью. Находка может изменить представление о распространении христианства в Европе, поскольку является на 50 лет старше предыдущих артефактов.
Чрезвычайная археологическая находка в Германии может перевернуть предыдущие исследования о распространении христианства.
Пишет УНН со ссылкой на Hessischer Rundfunk.
Детали
Во время раскопок римской могилы во Франкфурте-на-Майне, Германия, археологи обнаружили серебряный амулет размером 3,5 см, на вид - как скрученная тонкая серебряная фольга, на которой размещена загадочная гравировка. Малая надпись на находке имеет 18-строчное содержание: она была расшифрована с помощью новейших технологий компьютерной томографии Маркусом Шольцем из Франкфуртского университета имени Гете.
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Согласно сообщению исследователей, надпись четко указывает на то, что владелец серебряного амулета был набожным христианином. Более того, - оказывается, что этот амулет по мнению исследователей, является древнейшим свидетельством раннего христианства, которое было обнаружено к северу от Альп. Предыдущие доказательства христианской жизни в северной альпийской части Римской империи датируются 4 веком.
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Согласно заявлению, все предыдущие находки моложе по меньшей мере примерно на 50 лет. Надежные свидетельства христианской жизни в северных альпийских районах Римской империи обычно поступали только с IV века нашей эры.
По поводу новой находки, специалисты указывают, что это "совершенно необычно" для соответствующего времени.
Обычно подобные надписи на амулетах писали на греческом или иврите
Текст надписи на амулете:
"Во имя?) святого Тита.
Святой, святой, святой!
Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего!
Повелитель Мира
сопротивляется
всем атакам(?)/неудачам(?) с [силой?].
Бог(?) дарит
доступ к благополучию.
Это средство спасения (?) защищает
человека,
которая отдает себя воле
Господа Иисуса Христа, Сына Божьего,
ибо перед Иисусом Христом
преклоняется всякое колено: и небесных,
и земных, и
подземных, и всякий язык
исповедует (Иисуса Христа)"
Мэр Франкфурта Майк Йозеф полон энтузиазма:
Первая христианская находка к северу от Альп происходит из нашего города: мы можем гордиться этим
Справка
Капсула с амулетом была найдена в 2018 году на северо-западе Франкфурта на территории римского города Ниды, города-предшественника современного Франкфурта.
Это один из крупнейших и важнейших археологических памятников Гессена, пишет FAZ.
Серебряный амулет был найден в римском захоронении третьего века на кладбище Хайльманнштрассе во Франкфурте-Праунгайме; он был обнаружен на шее скелетированного трупа.
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