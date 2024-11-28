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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пушка конкистадоров: археологи обнаружили старейшее в США огнестрельное оружие

Пушка конкистадоров: археологи обнаружили старейшее в США огнестрельное оружие

Киев  •  УНН

 • 1996 просмотра

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В Аризоне обнаружена бронзовая пушка XVI века, принадлежавшая конкистадору Васкес де Коронадо. Находка весом 18 кг является старейшим огнестрельным оружием на территории континентальных США.

Американские исследователи нашли в штате Аризона бронзовую пушку, которая оказалась самым старым на континентальной части Соединенных Штатов огнестрельным оружием. Об этом пишет Popular Science, пишет УНН.

Детали

Ученые считают, что самое старое из найденных огнестрельное оружие ранее принадлежало печально известному конкистадору Васкес де Коронадо. В 1539 году испанец заложил имущество своей жены, чтобы профинансировать экспедицию в Северную Америку.

Отмечается, что вместе с 350 солдатами конкистадор пытался найти легендарные, якобы сказочно богатые семь золотых городов, которых на самом деле не существовало. Вместо того, чтобы искать богатства, Коронадо и его люди три года грабили, порабощая и убивая коренное население региона.

Во время исследования руин каменного сооружения в долине Санта-Крус ученые обнаружили бронзовую пушку, а также банку из-под оливок, обломки стекла, европейскую глиняную посуду и части оружия. Бронзовая пушка имела вес более 18 килограммов. Изделие предназначалось для обороны, обычно его устанавливали на деревянном основании на фортификационных стенах. Из-за внушительных размеров пушки ее можно было использовать при участии двух солдат.

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Также Ученые выяснили, что" настенное ружье " имело обычное литье, в отличие от более изысканных пушек испанского производства. Эта особенность указывает на то, что оружие было построено в Мексике или на Карибах.

Археологи нашли самую старую бутылку вина в мире: находка их ошеломила23 окт. 2024, 01:57 • 20575 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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