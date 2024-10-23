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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Археологи нашли самую старую бутылку вина в мире: находка их ошеломила

Археологи нашли самую старую бутылку вина в мире: находка их ошеломила

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 01:57  •  1024 просмотра

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Археологи обнаружили 2000-летнюю бутылку вина с кремированными костями мужчины в Андалусии. Находка проливает свет на погребальные ритуалы римского периода и гендерное разделение в погребальных практиках.

Археологи раскопали самую старую в мире бутылку вина, содержащую кремированные кости человека. Об этом сообщает Mirror, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что стеклянная бутылка, возрастом 2000 лет, была обнаружена в гробнице пять лет назад в историческом городе Кармона, Андалусия. В начале этого года стало известно, что внутри урны нашли жидкость, которая, как подтвердили анализы, оказалась вином. Это вино, датированное четвертым веком, является одним из самых старых из когда-либо найденных. Содержимое урны отражает гендерное разделение в погребальных практиках римского общества.

Хуан Мануэль Роман, муниципальный археолог Кармоны, рассказал: «Сначала мы были очень удивлены, что в одной из урн сохранилась жидкость».

Однако на этом сюрпризы не закончились, и вместе с золотым кольцом вино также содержало кремированные кости мужчины. Это позволило лучше понять погребальные ритуалы римского периода в Испании. Исследователи считают, что это «не случайно», что останки принадлежат мужчине, поскольку древние римляне запрещали женщинам пить вино, считая его «мужским напитком».

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В другой бутылке из гробницы были останки женщины, но никаких следов вина. Зато в ней были три янтарные драгоценности, флакон духов с запахом пачули и остатки шелковой ткани. Эти артефакты положили в гробницу согласно римским верованиям о том, что понадобится покойному для путешествия в загробную жизнь. Они верили, что предметы, взятые с собой, могут быть использованы после смерти.

По словам ученых, римские похороны состояли из пяти этапов, но подробных описаний ритуала нет. Пять этапов состояли из процессии, кремации и захоронения, панегирика, пира и поминовения. Римляне считали очень важным проводить надлежащие церемонии и погребения, чтобы злой дух не появился из подземного мира.

Археологи нашли древние поселения в Англии, которые достигают 6000 лет19 октября 2024, 04:56 • 24084 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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