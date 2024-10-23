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Археологи знайшли найстарішу пляшку вина у світі: знахідка їх приголомшила

Київ • УНН

 • 21110 перегляди

Археологи виявили 2000-річну пляшку вина з кремованими кістками чоловіка в Андалусії. Знахідка проливає світло на поховальні ритуали римського періоду та гендерний поділ у похоронних практиках.

Археологи знайшли найстарішу пляшку вина у світі: знахідка їх приголомшила

Археологи розкопали найстарішу у світі пляшку вина, що містить кремовані кістки людини. Про це повідомляє Mirror, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що скляна пляшка, віком 2000 років, була виявлена в гробниці п'ять років тому в історичному місті Кармона, Андалусія. На початку цього року стало відомо, що всередині урни знайшли рідину, яка, як підтвердили аналізи, виявилася вином. Це вино, датоване четвертим століттям, є одним з найстаріших з коли-небудь знайдених. Вміст урни відображає гендерний поділ у похоронних практиках римського суспільства.

Хуан Мануель Роман, муніципальний археолог Кармони, розповів: "Спочатку ми були дуже здивовані, що в одній з урн збереглася рідина".

Однак на цьому сюрпризи не закінчилися, і разом із золотою каблучкою вино також містило кремовані кістки чоловіка. Це дозволило краще зрозуміти поховальні ритуали римського періоду в Іспанії. Дослідники вважають, що це "не випадково", що рештки належать чоловікові, оскільки стародавні римляни забороняли жінкам пити вино, вважаючи його "чоловічим напоєм".

В іншій пляшці з гробниці були останки жінки, але жодних слідів вина. Натомість у ній були три бурштинові коштовності, флакон парфумів із запахом пачулі та залишки шовкової тканини. Ці артефакти поклали в гробницю згідно з римськими віруваннями про те, що знадобиться покійному для подорожі в потойбічне життя. Вони вірили, що предмети, взяті з собою, можуть бути використані після смерті.

За словами вчених, римський похорон складався з п'яти етапів, але докладних описів ритуалу немає. П'ять етапів складалися з процесії, кремації та поховання, панегірика, бенкету і поминання. Римляни вважали дуже важливим проводити належні церемонії та поховання, щоб злий дух не з'явився з підземного світу.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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