Чехия вошла в число мировых лидеров по потреблению лекарств от диабета

Чешская Республика является мировым лидером по потреблению лекарств от диабета, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Детали

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Чехия ежегодно в мировом рейтинге занимает четвертое место по потреблению лекарств от диабета. Хуже всего ситуация в Канаде, Финляндии и Греции. Растет также потребление других препаратов. Доминирует Чехия также в потреблении сердечно-сосудистых препаратов - 4 место. По потреблению лекарств от высокого давления чехи на 6-м месте в мире.

Эксперты считают, что суть проблемы может быть связана не только с высоким уровнем заболеваемости, но также и с расточительством к потреблению лекарств.

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