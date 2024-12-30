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Чехия вошла в число мировых лидеров по потреблению лекарств от диабета

Чехия вошла в число мировых лидеров по потреблению лекарств от диабета

Киев  •  УНН

 • 15111 просмотра

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Чехия занимает 4 место в мире по потреблению лекарств от диабета и сердечно-сосудистых препаратов. Эксперты связывают это как с высокой заболеваемостью, так и с чрезмерным потреблением медикаментов.

Чешская Республика является мировым лидером по потреблению лекарств от диабета, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Детали

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Чехия ежегодно в мировом рейтинге занимает четвертое место по потреблению лекарств от диабета. Хуже всего ситуация в Канаде, Финляндии и Греции. Растет также потребление других препаратов. Доминирует Чехия также в потреблении сердечно-сосудистых препаратов - 4 место. По потреблению лекарств от высокого давления чехи на 6-м месте в мире.

Эксперты считают, что суть проблемы может быть связана не только с высоким уровнем заболеваемости, но также и с расточительством к потреблению лекарств.

Население Чехии сокращается: рекордная разница между смертностью и рождаемостью30 дек. 2024, 17:40 • 20947 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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