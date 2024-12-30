Чехия вошла в число мировых лидеров по потреблению лекарств от диабета
Киев • УНН
Чехия занимает 4 место в мире по потреблению лекарств от диабета и сердечно-сосудистых препаратов. Эксперты связывают это как с высокой заболеваемостью, так и с чрезмерным потреблением медикаментов.
Чешская Республика является мировым лидером по потреблению лекарств от диабета, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.
Детали
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Чехия ежегодно в мировом рейтинге занимает четвертое место по потреблению лекарств от диабета. Хуже всего ситуация в Канаде, Финляндии и Греции. Растет также потребление других препаратов. Доминирует Чехия также в потреблении сердечно-сосудистых препаратов - 4 место. По потреблению лекарств от высокого давления чехи на 6-м месте в мире.
Эксперты считают, что суть проблемы может быть связана не только с высоким уровнем заболеваемости, но также и с расточительством к потреблению лекарств.
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