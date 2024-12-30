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Население Чехии сокращается: рекордная разница между смертностью и рождаемостью

Население Чехии сокращается: рекордная разница между смертностью и рождаемостью

Киев  •  УНН

 • 9855 просмотра

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За три квартала 2024 года население Чехии уменьшилось на 3300 человек, достигнув 10,897 млн. Смертность значительно превысила рождаемость, но миграционный прирост частично компенсировал демографический спад.

За первые три квартала 2024 года население Чешской Республики сократилось на 3300 человек и сейчас составляет 10,897 млн человек, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

По данным СМИ, показатель смертности (18 300 человек) рекордно превысил уровень рождаемости.

В Чехии могут открыть представительство Министерства национального единства: Зеленский поговорил с Павелом20 дек. 2024, 15:20 • 21744 просмотра

«В межгодовом сравнении, в первую очередь, упала именно рождаемость, количество умерших практически не изменилось. Резкий демографический провал до определенной степени смягчил приток мигрантов. Общее количество мигрантов, прибывших в страну, в результате увеличилось на 15000 человек», - говорится в сообщении.

В 2024 году было заключено меньше браков и зарегистрировано больше разводов. Данные на своем сайте опубликовало Чешское статистическое управление.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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