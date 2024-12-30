Население Чехии сокращается: рекордная разница между смертностью и рождаемостью
Киев • УНН
За три квартала 2024 года население Чехии уменьшилось на 3300 человек, достигнув 10,897 млн. Смертность значительно превысила рождаемость, но миграционный прирост частично компенсировал демографический спад.
За первые три квартала 2024 года население Чешской Республики сократилось на 3300 человек и сейчас составляет 10,897 млн человек, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.
По данным СМИ, показатель смертности (18 300 человек) рекордно превысил уровень рождаемости.
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«В межгодовом сравнении, в первую очередь, упала именно рождаемость, количество умерших практически не изменилось. Резкий демографический провал до определенной степени смягчил приток мигрантов. Общее количество мигрантов, прибывших в страну, в результате увеличилось на 15000 человек», - говорится в сообщении.
В 2024 году было заключено меньше браков и зарегистрировано больше разводов. Данные на своем сайте опубликовало Чешское статистическое управление.