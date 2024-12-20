В Чехии могут открыть представительство Министерства национального единства: Зеленский поговорил с Павелом
Киев • УНН
Президенты Украины и Чехии провели видеоразговор о поставках артиллерийских снарядов и военной подготовки. Обсудили открытие представительства Министерства национального единства в Чехии.
Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоразговор с Президентом Чехии Петром Павелом. Говорили о реализации чешской инициативы по поставкам артиллерийских снарядов, а также о возможности открытия в Чехии представительства новосозданного Министерства национального единства, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Глава Украинского государства рассказал об участии в саммите Европейского совета и переговорах с Премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Брюсселе, а также поблагодарил лидеров и чешский народ за единство в поддержке Украины.
Зеленский проинформировал о ситуации на разных направлениях фронта. Президенты подробно обсудили возможности союзников по подготовке украинских бригад по примеру Франции и США.
Глава Украинского государства отметил, что бригады должны тренироваться на том вооружении и технике, с которыми потом вернутся в Украину.
Отдельно Зеленский рассказал о последствиях утреннего российского обстрела Киева и озвучил оборонные потребности Украины в средствах ПВО различного типа и бронетехнике.
Лидеры также обсудили реализацию чешской инициативы по поставке артиллерийских снарядов в этом году и договорились работать вместе с партнерами, чтобы обеспечить бесперебойное финансирование в 2025 году.
Глава Украинского государства поблагодарил за активное участие Чехии во всех усилиях, которые укрепляют Украину и приближают справедливый мир.
Кроме того, обсудили возможность открытия в Чехии представительства новосозданного Министерства национального единства.
Новые системы ПВО и поддержка Украины: Зеленский в Брюсселе встретился с премьером Чехии19 дек. 2024, 17:18 • 46468 просмотров