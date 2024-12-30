Населення Чехії скорочується: рекордна різниця між смертністю та народжуваністю

За перші три квартали 2024 року населення Чеської Республіки скоротилося на 3300 осіб і нині становить 10,897 млн ​​осіб, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.

За даними ЗМІ, показник смертності (18 300 осіб) рекордно перевищив рівень народжуваності.

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"У міжрічному порівнянні, в першу чергу, впала саме народжуваність, кількість померлих практично не змінилася. Різкий демографічний провал до певної міри пом'якшив приплив мігрантів. Загальна кількість мігрантів, що прибули в країну, в результаті збільшилася на 15000 осіб", - йдеться у повідомленні.

У 2024 році було укладено менше шлюбів та зареєстровано більше розлучень. Дані на своєму сайті опублікувало Чеське статистичне управління.