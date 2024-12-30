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Населення Чехії скорочується: рекордна різниця між смертністю та народжуваністю

Населення Чехії скорочується: рекордна різниця між смертністю та народжуваністю

Київ • УНН

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За три квартали 2024 року населення Чехії зменшилось на 3300 осіб, досягнувши 10,897 млн. Смертність значно перевищила народжуваність, але міграційний приріст частково компенсував демографічний спад.

За перші три квартали 2024 року населення Чеської Республіки скоротилося на 3300 осіб і нині становить 10,897 млн ​​осіб, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.

За даними ЗМІ, показник смертності (18 300 осіб) рекордно перевищив рівень народжуваності.

У Чехії можуть відкрити представництво Міністерства національної єдності: Зеленський поговорив із Павелом20.12.24, 17:20 • 22539 переглядiв

"У міжрічному порівнянні, в першу чергу, впала саме народжуваність, кількість померлих практично не змінилася. Різкий демографічний провал до певної міри пом'якшив приплив мігрантів. Загальна кількість мігрантів, що прибули в країну, в результаті збільшилася на 15000 осіб", - йдеться у повідомленні.

У 2024 році було укладено менше шлюбів та зареєстровано більше розлучень. Дані на своєму сайті опублікувало Чеське статистичне управління.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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