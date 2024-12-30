Чехія увійшла до світових лідерів за споживанням ліків від діабету

Чеська Республіка є світовим лідером із споживання ліків від діабету, передає УНН із посиланням на Радіо Прага.

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За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Чехія щорічно у світовому рейтингу посідає четверте місце щодо споживання ліків від діабету. Найгірша ситуація в Канаді, Фінляндії та Греції. Зростає також споживання інших препаратів. Домінує Чехія також у споживанні серцево-судинних препаратів – 4 місце. За споживанням ліків від високого тиску чехи на 6-му місці у світі.

Експерти вважають, що суть проблеми може бути пов'язана не тільки з високим рівнем захворюваності, але також і з марнотратством до споживання ліків.

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