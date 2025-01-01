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Дивовижна суперсила аксолотлів допоможе створити революційний супергель для регенерації шкіри

Дивовижна суперсила аксолотлів допоможе створити революційний супергель для регенерації шкіри

Київ • УНН

 • 24963 перегляди

Вчені розробляють космецевтичні продукти на основі екстракту колагену аксолотля для відновлення шкіри. Клінічні випробування нового "супергелю" майже завершені в США.

Саламандра аксолотль, завдяки своїй здатності до регенерації, є дуже популярною твариною у наукових дослідженнях. Нові відкриття дозволяють розробити лінію революційних космецевтичних продуктів для захисту, відновлення шкіри та протидії старінню.

Пише УНН із посиланням на Medscape.

Деталі

Вже понад 200 років дослідники захоплюються аксолотльськими саламандрами (Ambystoma mexicanum) та їхніми дивовижними регенеративними здібностями, прагнучи розкрити секрети, які могли б зробити революцію в регенеративній медицині. 

Саламандра аксолотль може регенерувати кінцівки, частину серця, навіть мозок

- пояснює в інтерв’ю Джил С. Вайбел, доктор медичних наук, дерматолог і дослідник у Маямі.

Після вивчення аксолотля протягом останнього десятиліття, вчені зазначили важливість активності генів у контролі регенерації шкіри. Зокрема, йдеться про фактори росту, такі як фактори росту фібробластів, трансформуючий фактор росту бета та Wnt, - вони відіграють ключову роль у керуванні поведінкою клітин шкіри істоти під час загоєння та відростання.

Було з'ясовано, що має значення на ранніх стадіях регенерації - це дії макрофагів і нейтрофілів, бо ці клітини видаляють відмерлі тканини і запускають процес загоєння.

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На основі нового відкриття дослідники працюють над лінією космецевтичних і безрецептурних продуктів, що містять екстракт колагену уроделе, отриманий з неотенічної тканини тварини, без шкоди для неї. 

Довідка

Аксолотль (Ambystoma mexicanum) - це водна саламандра, відома своєю здатністю до регенерації спинного мозку, серця та кінцівок. Ці амфібії також легко виробляють нові нейрони протягом усього життя.

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У аксолотлів пошкоджена неотенічна тканина  "вважає", що вона перебуває в ембріональному режимі, тож якщо пошкодити її м'язи, кістки, нерви, колаген або шкіру, все відновиться. Аксолотль має безрубцеве загоєння та імунітет завдяки антимікробним властивостям, що містяться в неотенічній тканині", - пояснює Джил С. Вайбел, доктор медичних наук.

Вчені RegenX розробили запатентований процес децелюляризації, який робить екстракт колагену уроделе безпечним та ефективним для використання в організмі людини.

Ми використали резервуар біологічно активних пептидів, які є невеликими білками, що походять з аксолотля, але вони не містять РНК або ДНК, які могли б спричинити ризик виникнення будь-яких захворювань або раку

- наголошує Вайбел. 

Також вже відомо, що екстракт колагену уроделе має протизапальні та знеболюючі властивості.

"Він знижує TNF [фактор некрозу пухлини] та IL-23 і стимулює регенеративні шляхи, такі як FETUB (Fetuin-B), який є геном, який бере участь у регенерації тканин", - каже доктор медичних наук.

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Клінічні випробування на людях, схвалені Інституційною наглядовою радою на трьох американських майданчиках, майже завершені для оцінки антивікової зволожуючої щоденної сироватки, антивікової сироватки для пошкодженої шкіри та відновлювальної сироватки для нанесення після косметичних процедур, які містять екстракт.

Найближчим продуктом є "супер-гель", який містить властивості екстракту колагену уродеї.

Забігаючи наперед, питання на мільйон доларів, зауважив Вайбель, полягає в тому, наскільки зцілення можна досягти у людей за допомогою рецептур технології, отриманої з аксолотля.

Наприклад, чи можемо ми допомогти пацієнту з травмою хребта? Це звучить як науково-фантастичний фільм, але в генах цієї тварини є білки, які ми вимкнули, і які потенційно можуть бути включені в організмі людини. Це дуже захоплююче. 

- сказала вона.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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