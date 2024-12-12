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Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

Киев  •  УНН

 • 9725 просмотра

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Ученые из США и Чили обнаружили новый вид амфиподы Dulcibella camanchaca в Атакамской впадине. Хищник размером 4 см охотится на меньших амфипод и является первым активным хищником, найденным на такой глубине.

В новом исследовании исследователи из США и Чили обнаружили нового глубоководного хищника. Его назвали "Темнота", пишет УНН со ссылкой на Sciencealert.

Детали 

В новом исследовании исследователи из США и Чили представили один из видов быстрых, призрачных хищников из Атакамской впадины у западного побережья Южной Америки.

Существо, под названием Dulcibella camanchaca, является амфиподой - разнообразной группой креветкообразных ракообразных, которые обычно питаются детритом или ищут пищу в морских или пресноводных водоемах. Четырех особей этого вида исследователи нашли на глубине 7902 метра.

По словам авторов исследования, Dulcibella camanchaca является первым крупным, активным хищным амфиподом, найденным на такой глубине.

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Это открытие в зоне Хадал намекает на то, как мало мы все еще знаем о морских подземных мирах.

Изучение экстремальных сред обитания на Земле также информирует о поиске инопланетной жизни на спутниках океана, таких как, например, Энцелад. Однако пока что находка этого уникального животного сама по себе является большой новостью.

Все остальные амфиподы, найденные в самых темных глубинах Атакамского желоба, все еще являются значимым открытием.

D. camanchaca не только происходит от ранее неизвестного вида, но его морфология и ДНК предполагают, что это также недавно открытый род.

Два похожих рода бокоплавов названы в честь персонажей из испанского романа 17 века "Дон Кихот", поэтому команда продолжила эту традицию, назвав романный род Dulcibella в честь персонажа по имени Дульсинея дель Тобосо. Название вида camanchaca было переведено как "темнота" с языков коренных жителей соседней западной Южной Америки, отмечают исследователи. Они выбрали его, чтобы обозначить черные глубины, по которым рыщет это существо.

Dulcibella camanchaca - это быстро плавающий хищник, которого мы назвали в честь "темноты" на языках народов региона Анд, чтобы обозначить глубокий, темный океан, откуда он происходит

- говорит соавтор Джоганна Вестон, эколог из Hadal.

Белая окраска амфипод является стандартной окраской в темных местах обитания, таких как пещеры. Размер этой находки составлял чуть менее 4 сантиметров. В отличие от менее подвижных амфипод, он ловко метается в погоне за пищей.

D. camanchaca охотится и питается с помощью специализированных хищных придатков, которые называются гнатоподами. Варианты пищи ограничены в океанских траншеях, но этот вид, кажется, охотится на других, меньших амфипод.

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Новый вид обнаружили во время исследовательской экспедиции 2023 года, которая является частью новой Чилийской интегрированной системы глубоководного наблюдения за океаном. 

Исследователи собрали образцы с помощью посадочного аппарата или не привязанной платформы, которая переправляет научное оборудование в зону Гадал и обратно.

Совместные усилия и комплексный подход в этом исследовании подтвердили Dulcibella camanchaca как новый вид и освещают текущие открытия биоразнообразия в Атакамской впадине

- говорит один из ведущих авторов Каролина Гонсалес, океанограф из Университета Консепсьон.

Это открытие подчеркивает важность продолжения глубоководных исследований океана, особенно в пригородах Чили. Ожидается больше открытий, поскольку мы продолжаем изучать Атакамскую впадину

Напомним 

Исследователи из Университета Киото и Столичного университета Осаки открыли новый вид лилии под названием Lilium pacificum - первый новый вид японской лилии, найденный за последние 110 лет, растущий в прибрежных районах, выходящих к Тихому океану на острове Хонсю.

Алина Волянская

Алина Волянская

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