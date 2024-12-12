Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

В новом исследовании исследователи из США и Чили обнаружили нового глубоководного хищника. Его назвали "Темнота", пишет УНН со ссылкой на Sciencealert.

Детали

В новом исследовании исследователи из США и Чили представили один из видов быстрых, призрачных хищников из Атакамской впадины у западного побережья Южной Америки.

Существо, под названием Dulcibella camanchaca, является амфиподой - разнообразной группой креветкообразных ракообразных, которые обычно питаются детритом или ищут пищу в морских или пресноводных водоемах. Четырех особей этого вида исследователи нашли на глубине 7902 метра.

По словам авторов исследования, Dulcibella camanchaca является первым крупным, активным хищным амфиподом, найденным на такой глубине.

Это открытие в зоне Хадал намекает на то, как мало мы все еще знаем о морских подземных мирах.

Изучение экстремальных сред обитания на Земле также информирует о поиске инопланетной жизни на спутниках океана, таких как, например, Энцелад. Однако пока что находка этого уникального животного сама по себе является большой новостью.

Все остальные амфиподы, найденные в самых темных глубинах Атакамского желоба, все еще являются значимым открытием.

D. camanchaca не только происходит от ранее неизвестного вида, но его морфология и ДНК предполагают, что это также недавно открытый род.

Два похожих рода бокоплавов названы в честь персонажей из испанского романа 17 века "Дон Кихот", поэтому команда продолжила эту традицию, назвав романный род Dulcibella в честь персонажа по имени Дульсинея дель Тобосо. Название вида camanchaca было переведено как "темнота" с языков коренных жителей соседней западной Южной Америки, отмечают исследователи. Они выбрали его, чтобы обозначить черные глубины, по которым рыщет это существо.

Dulcibella camanchaca - это быстро плавающий хищник, которого мы назвали в честь "темноты" на языках народов региона Анд, чтобы обозначить глубокий, темный океан, откуда он происходит - говорит соавтор Джоганна Вестон, эколог из Hadal.

Белая окраска амфипод является стандартной окраской в темных местах обитания, таких как пещеры. Размер этой находки составлял чуть менее 4 сантиметров. В отличие от менее подвижных амфипод, он ловко метается в погоне за пищей.

D. camanchaca охотится и питается с помощью специализированных хищных придатков, которые называются гнатоподами. Варианты пищи ограничены в океанских траншеях, но этот вид, кажется, охотится на других, меньших амфипод.

Новый вид обнаружили во время исследовательской экспедиции 2023 года, которая является частью новой Чилийской интегрированной системы глубоководного наблюдения за океаном.

Исследователи собрали образцы с помощью посадочного аппарата или не привязанной платформы, которая переправляет научное оборудование в зону Гадал и обратно.

Совместные усилия и комплексный подход в этом исследовании подтвердили Dulcibella camanchaca как новый вид и освещают текущие открытия биоразнообразия в Атакамской впадине - говорит один из ведущих авторов Каролина Гонсалес, океанограф из Университета Консепсьон.

Это открытие подчеркивает важность продолжения глубоководных исследований океана, особенно в пригородах Чили. Ожидается больше открытий, поскольку мы продолжаем изучать Атакамскую впадину

Напомним

Исследователи из Университета Киото и Столичного университета Осаки открыли новый вид лилии под названием Lilium pacificum - первый новый вид японской лилии, найденный за последние 110 лет, растущий в прибрежных районах, выходящих к Тихому океану на острове Хонсю.