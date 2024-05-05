Вперше за понад 100 років: у Японії відкрили новий вид лілії
Київ • УНН
Дослідники з Університету Кіото та Столичного університету Осаки відкрили новий вид лілії під назвою Lilium pacificum - перший новий вид японської лілії, знайдений за останні 110 років, що росте в прибережних районах, які виходять до Тихого океану на острові Хонсю.
Вперше за понад 100 років дослідники з Кіотського університету та Столичного університету Осаки виявили новий вид із роду лілії — японську Lilium pacificum. Про це пише УНН з посиланням на пресреліз Університету Осаки.
Деталі
Lilium pacificum — це перший новий вид японської лілії за 110 років. Востаннє новий вид відкрили в 1914 році.
Lilium pacificum росте на прибережних територіях, що виходять до Тихого океану, на острові Хонсю, від префектури Ібаракі на південь до префектури Сідзуока та островів Ізу.
Ґрунтуючись на новому розумінні цих восьми таксономічних груп, ми виявили, що сім є ендемічними для Японії, кожна з них адаптована до свого середовища — чи то прибережне чи гірське, і ці групи розвивають свої унікальні риси
Серед характеристик, які відрізняють нововідкриту лілію від інших рослин її виду - її пелюстки, які на кінчиках вигнуті майже як кігті.
Доповнення
Загалом у світі існує понад сто видів лілій, які ростуть переважно в Північній півкулі в Євразії. Найчастіше їх можна зустріти в лісах, іноді в горах чи долинах.
В Україні в дикорослому стані є тільки один вид — лілія лісова, або саранка.
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