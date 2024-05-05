Впервые за более чем 100 лет: в Японии открыли новый вид лилии

Впервые за более чем 100 лет исследователи из Киотского университета и Столичного университета Осаки обнаружили новый вид из рода лилии - японскую Lilium pacificum. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-релиз Университета Осаки.

Детали

Lilium pacificum - это первый новый вид японской лилии за 110 лет. Последний раз новый вид открыли в 1914 году.

Lilium pacificum растет на прибрежных территориях, выходящих к Тихому океану, на острове Хонсю, от префектуры Ибараки на юг до префектуры Сидзуока и островов Изу.

Основываясь на новом понимании этих восьми таксономических групп, мы обнаружили, что семь являются эндемичными для Японии, каждая из них адаптирована к своей среде - будь то прибрежная или горная, и эти группы развивают свои уникальные черты - рассказал доцент Высшей школы наук Столичного университета Осаки Сейт Ватанабе.

Среди характеристик, которые отличают новооткрытую лилию от других растений ее вида - ее лепестки, которые на кончиках изогнуты почти как когти.

Дополнение

Всего в мире существует более ста видов лилий, которые растут преимущественно в Северном полушарии в Евразии. Чаще всего их можно встретить в лесах, иногда в горах или долинах.

В Украине в дикорастущем состоянии есть только один вид - лилия лесная, или саранча.

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