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Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защита

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Абрикос нуждается в солнце, защите от ветра и умеренном поливе. Для посадки выбирают рыхлую плодородную почву и не заглубляют корневую шейку.

Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защита

Абрикос выращивают ради сочных плодов, которые едят свежими, сушат, замораживают и используют для консервации. Это теплолюбивая косточковая культура, но правильно подобранный сорт и надлежащий уход позволяют получать урожай в разных регионах Украины. Дереву нужны солнце, защита от холодного ветра, умеренный полив и своевременная обрезка. В то же время застой воды, избыток удобрений и загущенная крона ослабляют абрикос и повышают риск болезней.

Как правильно посадить абрикос и ухаживать за ним, рассказывает УНН.

Когда и где сажать абрикосы

В регионах с холодной зимой абрикос лучше сажать весной, до активного распускания почек. За лето саженец успеет укорениться и подготовиться к морозам. Осенняя посадка больше подходит для южных областей. Ее проводят после листопада, но до устойчивого похолодания.

Для дерева выбирают солнечное место, желательно на небольшом возвышении или склоне. В низинах накапливается холодный воздух, поэтому цвет чаще страдает от весенних заморозков. Участок должен быть защищен от сильного ветра, но не затенен зданиями или другими деревьями. Между сильнорослыми абрикосами оставляют около 4 – 5 метров.

Корневую шейку саженца не заглубляют. После посадки дерево обильно поливают, подвязывают к опоре, а приствольный круг мульчируют. Мульча не должна касаться ствола, иначе кора может выпревать.

Какая почва подходит для абрикосов

Абрикос лучше всего растет на рыхлой, плодородной и хорошо дренированной почве. Оптимальны легкие суглинки и супеси с нейтральной или близкой к нейтральной реакцией. Тяжелые глинистые участки, где после дождя долго стоит вода, опасны для корней и корневой шейки.

Перед посадкой землю очищают от многолетних сорняков, рыхлят и добавляют перепревший компост. Свежий навоз в посадочную яму не кладут, так как он может повредить молодые корни. На переувлажненных участках дерево лучше высадить на насыпном холмике и заранее позаботиться об отводе воды.

Как поливать абрикосы

Молодые деревья в первые два года поливают регулярно, особенно во время засухи. Воду лучше вносить реже, но так, чтобы она промочила почву в зоне корней. Частый поверхностный полив способствует росту корней у поверхности, где они быстро пересыхают.

Взрослые абрикосы лучше переносят кратковременную нехватку влаги, но нуждаются в поливе во время роста побегов, формирования завязи и налива плодов. После сбора урожая полив сокращают. Избыток воды в конце лета может вызвать рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до морозов и погибнут. 

При поливе абрикосов опытные садоводы советуют ориентироваться на состояние земли. Если на глубине 10 - 15 сантиметров почва еще влажная, полив откладывают. Если осень солнечная и засушливая, проводят влагозарядковый полив, после чего землю мульчируют.

Чем подкармливать абрикосы

В первые годы после посадки дереву часто достаточно питательных веществ, которые уже есть в почве. В дальнейшем подкормки подбирают с учетом возраста абрикоса, силы роста и урожайности. Избыток удобрений, особенно азотных, стимулирует рост зеленых побегов, но может ухудшить плодоношение и зимостойкость.

Весной абрикосу нужен азот для роста листьев и побегов. После цветения можно применить комплексное удобрение для плодовых культур. Во второй половине лета азотные подкормки прекращают. При необходимости вносят калийные и фосфорные удобрения, которые способствуют вызреванию древесины.

Раз в несколько лет в приствольный круг добавляют перепревший компост или перегной. Удобрения распределяют ближе к проекции кроны, где расположена значительная часть активных корней.

Обрезка и формирование кроны абрикосов

Обрезка нужна для формирования прочной кроны. У молодого дерева оставляют несколько скелетных ветвей, равномерно расположенных вокруг ствола. Побеги, которые растут внутрь кроны, перекрещиваются, трутся или образуют слишком острый угол, удаляют.

У взрослого дерева вырезают сухие, поломанные и больные ветки, корневую поросль и сильные вертикальные побеги. Крону прореживают постепенно. Если за один сезон удалить слишком много древесины, абрикос образует большое количество новых побегов и будет дольше восстанавливаться.

Основную обрезку проводят в сухую погоду. Молодые деревья обычно формируют весной после начала вегетации, а взрослые можно обрезать летом после сбора урожая. Обрезка в холодную и влажную погоду увеличивает риск заражения через свежие раны. Кроме того, инструменты, которыми обрезают лишние ветки, должны быть острыми и чистыми.

Болезни и вредители абрикосов

Самые распространенные болезни абрикоса — монилиоз, клястероспориоз, плодовая гниль, бактериальный рак и поражение коры. О проблеме могут свидетельствовать внезапное усыхание цветков и побегов, пятна или отверстия на листьях, камедетечение, трещины на коре и загнивание плодов.

Основа защиты дерева от большинства заболеваний и вредителей — хорошо организованная профилактика. Для этого крону поддерживают проветриваемой, опавшие листья и мумифицированные плоды убирают, а больные побеги вырезают до здоровой древесины. Дерево регулярно осматривают, особенно после цветения, града и продолжительных дождей.

Среди вредителей абрикоса угрожают тля, плодожорки, листовертки, щитовки и клещи. Препараты для обработки дерева садоводы советуют выбирать только после определения конкретного вредителя или болезни. Применять их нужно в соответствии с инструкцией, соблюдая сроки ожидания до сбора плодов. Профилактическое опрыскивание случайной смесью средств может повредить дерево и полезных насекомых.

Как подготовить абрикосы к зиме

В конце лета прекращают азотные подкормки и не стимулируют новый рост чрезмерным поливом. После листопада из-под дерева убирают листья, сухие ветки и поврежденные плоды. При засушливой осени проводят влагозарядковый полив, а приствольный круг мульчируют компостом, корой или другой органикой.

Молодые деревья особенно уязвимы к морозам, солнечным ожогам и грызунам. Их штамбы можно защитить светлым садовым покрытием или воздухопроницаемым материалом, а нижнюю часть ствола — специальной сеткой. Плотно обматывать дерево полиэтиленом не стоит, так как под ним накапливается влага и выпревает кора.

Зимой с веток осторожно стряхивают тяжелый мокрый снег и следят, чтобы возле ствола не образовывалась плотная ледяная корка. Системный уход в течение года помогает абрикосу лучше пережить морозы, сохранить здоровую крону и сформировать урожай следующего сезона.

Напомним

Ранее мы писали о том, что нужно знать каждому владельцу садового участка.

Александра Василенко

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Украина