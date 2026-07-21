"Это новый воздух и новая надежда": Федоров поздравил Драпатого с назначением главкомом ВСУ

Экс-министр обороны Михаил Федоров приветствует Михаила Драпатого с назначением на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в Telegram, сообщает УНН.

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По словам Федорова, "это новый воздух и новая надежда в борьбе свободных людей за свободу и справедливость".

Голос перемен, который нельзя было не услышать. Теперь высокие ожидания украинцев необходимо оправдать четким видением завершения войны за Независимость, сильной командой и решительными действиями, направленными на сохранение жизней наших воинов, роботизацию фронта, нанесение асимметричных ударов и истощение российской экономики - отметил экс-министр обороны.

Он также рассказал, что позвонил экс-главкому Александру Сырскому и поблагодарил "за защиту Киевщины, Харьковскую операцию и другие исторические битвы".

"Это уже важная часть истории Украины. Но нужно двигаться еще быстрее и писать новые главы, исправив все предыдущие ошибки", - добавил Федоров.

Напомним

Вечером во вторник, 21 июля, Президент Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

В ОП заявили, что Зеленский и Федоров продолжат переговоры