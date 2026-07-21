В ОП заявили, что Зеленский и Федоров продолжат переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский и Михаил Федоров, вероятно, продолжат переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Об этом сообщил советник Главы государства Дмитрий Литвин, передает УНН.

Думаю, будут еще говорить - ответил Литвин на вопрос журналистов, ответил ли Федоров на предложение Президента относительно должности.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову "достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие".