В ОП заявили, что Зеленский и Федоров продолжат переговоры
Киев • УНН
Советник главы государства Дмитрий Литвин сообщил, что президент Зеленский и Михаил Федоров, вероятно, продолжат переговоры. Ранее Зеленский предложил Федорову должность во власти.
Президент Украины Владимир Зеленский и Михаил Федоров, вероятно, продолжат переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Об этом сообщил советник Главы государства Дмитрий Литвин, передает УНН.
Думаю, будут еще говорить
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову "достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие".