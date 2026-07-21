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Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

Бюро экономической безопасности расследует дела против авиакомпаний, приравнивая лизинговые платежи к роялти. Правоохранители игнорируют международные конвенции, существующую судебную практику, а также налоговые проверки, которые не выявили нарушений.

Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний

Бюро экономической безопасности расследует уголовные производства против как минимум пяти авиакомпаний из-за лизинга самолетов и вертолетов у нерезидентов Украины. Следователи приравнивают такие лизинговые платежи к роялти и считают, что компании должны были уплачивать дополнительные 15% налога в Украине. В то же время законодательство по налогообложению таких операций не менялось, и ранее эта практика не вызывала претензий со стороны контролирующих органов. Правоохранители применяют новое толкование к операциям прошлых лет, игнорируя международные конвенции и существующую судебную практику, пишет УНН.

Дела БЭБ по лизингу

Бюро экономической безопасности открыло ряд уголовных производств против авиакомпаний. Следователи считают, что как минимум 5 авиакомпаний, в частности МАУ, «Авиакомпания Константа», «Урга», Н3Operations и «Скайлайн», должны были уплатить в украинский бюджет дополнительные 15% налога с доходов нерезидентов по договорам лизинга самолетов и вертолетов. Для этого лизинговые платежи в БЭБ приравнивают к роялти, а воздушные суда трактуют не как транспортные средства, а как «оборудование».

Такой подход следователи начали применять после 2024 года, когда предыдущая команда Государственной налоговой службы опубликовала статью, в которой предложила облагать налогом лизинговые операции с транспортом у нерезидентов Украины как роялти.

В этой публикации ГНС отмечает, что с 2017 по 2023 годы компании выплатили в пользу нерезидентов 13,1 млн грн доходов в виде лизинга и при этом не уплатили 15% роялти в Украине.

Очевидно, руководствуясь указанной публикацией, БЭБ получило аналитические выводы налоговиков о том, что украинские авиаперевозчики должны были уплачивать роялти за лизинг воздушных судов, которые впоследствии легли в основу уголовных дел. Кроме того, что аренду самолетов и вертолетов считают пользованием оборудованием, правоохранители также игнорируют факт наличия международных конвенций об избежании двойного налогообложения. Ратифицированные украинским парламентом договоры с иностранными государствами имеют приоритет над национальным законодательством. Именно эти договоры определяют, в каком государстве и по какой ставке может облагаться налогом соответствующий доход нерезидента. Поэтому автоматическое доначисление 15% в Украине без учета положений конкретной конвенции является как минимум спорным.

Стоит отметить, что и до 2024 года, и после украинское налоговое законодательство в части налогообложения лизинга не менялось. К тому же, по данным ГНС, авиакомпании прошли налоговые проверки, и лишь одна из них установила нарушение по налогообложению лизинга. Остальные таких нарушений не выявили.

По результатам одной проверки по компаниям авиационной отрасли были переквалифицированы лизинговые платежи в роялти. Только одной проверки

- отметила заместитель директора департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Виктория Касьян.

Однако отсутствие нарушений не помешало БЭБ открыть уголовные производства сразу в отношении пяти авиакомпаний.

Новое толкование – задним числом

Одной из наиболее дискуссионных особенностей этих уголовных дел стала попытка применить к операциям многолетней давности подход, который ранее государством никогда не использовался.

Как уже отмечалось, на протяжении десятилетий договоры оперативного лизинга воздушных судов выполнялись по устоявшейся практике, которая соответствовала положениям Налогового кодекса Украины, международных конвенций об избежании двойного налогообложения и официальной позиции контролирующих органов.

Речь идет о доначислении налоговых обязательств по операциям, которые осуществлялись много лет назад в соответствии с действовавшей на тот момент практикой применения законодательства.

Юристы неоднократно подчеркивали, что подобный подход противоречит принципу правовой определенности, который является одним из фундаментальных принципов верховенства права. Бизнес не может нести ответственность за то, что государственный орган через 7 лет самостоятельно решил иначе толковать нормы, которые все это время применялись одинаково.

За всю историю независимости Украины изменений в законодательстве не было. Так что изменилось? 2024 год, война – что изменилось? А ничего не изменилось

- отметил руководитель юридического отдела Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко.

По его словам, налоговики вместе с правоохранителями пытаются обложить налогом лизинг как роялти не в будущем, а задним числом.

За последние семь лет аналитики составляют так называемые аналитические заключения, которые не имеют никакого юридического значения

- пояснил юрист.

Юристы поясняют, что аналитические справки или заключения не могут сами по себе заменить акт налоговой проверки, налоговое уведомление-решение или судебное решение. Они не устанавливают согласованного налогового обязательства и не должны подменять полноценную процедуру доказывания нарушения.

Мельниченко утверждает, что все эти документы фактически являются шаблонными: в них меняются только названия компаний и суммы лизинговых платежей, тогда как текст, аргументация и даже ошибки остаются одинаковыми.

По его мнению, если требования о доначислении платежей за семь лет будут реализованы, большинство украинских авиакомпаний не смогут продолжить работу.

Если мы за последние семь лет будем эти налоги взыскивать, то компании гарантированно все обанкротятся

- заявил представитель Аэрокосмической ассоциации.

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Кто должен толковать закон

Еще одной проблемой эксперты авиационной отрасли называют сам механизм появления новой позиции.

Никаких изменений в Налоговый кодекс относительно налогообложения лизинговых платежей парламент не принимал. Не менялись и положения международных конвенций, которые имеют приоритет над нормами национального законодательства в сфере международного налогообложения.

Несмотря на это, правоохранительные органы самостоятельно начали применять новое толкование закона, приравнивая лизинговые платежи к роялти.

Правоведы обращают внимание, что вопрос официального толкования законодательства не относится к полномочиям правоохранительных органов. Если существует правовая неопределенность или разное понимание нормы, окончательную оценку должен давать суд, а не следователь или детектив в рамках уголовного производства.

Какая-то аналитическая справка налоговой... Есть у нас суд, который может толковать нормы закона, и сам законодатель. Вопрос, почему налоговая не обращается за установленным порядком к толкованию

- пояснил CEO юридической компании "Болинский и команда" Святослав Болинский.

Стоит отметить, что в Украине уже сформировалась судебная практика по вопросам лизинга. В частности, Шестой апелляционный административный суд по делу ООО "Рейл Лоджистик" пришел к выводу, что транспортные средства не являются объектами интеллектуальной собственности, а следовательно платежи за их использование не могут автоматически считаться роялти. Суды по другим делам занимали аналогичную позицию. Однако в БЭБ очевидно решили проигнорировать позицию судей.

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Риски для всей отрасли

Представители авиационной отрасли подчеркивают, что проблема давно перестала быть исключительно налоговой.

Украинская гражданская авиация уже пережила пандемию COVID-19, четвертый год полномасштабной войны, потерю внутреннего рынка и вынужденное релоцирование деятельности за границу. В то же время компании продолжают платить налоги в Украине, сохранять летный состав, инженеров и инфраструктуру, необходимую для восстановления полетов после открытия воздушного пространства.

В частности, по данным главы Государственной авиационной службы Украины Даниила Меньшикова, предприятия авиаотрасли в 2022-2025 годах уплатили в бюджет почти 27 млрд грн налогов и сборов. Но уголовное преследование авиаперевозчиков ставит под угрозу их дальнейшую работу.

Такой подход создает риски не для отдельной компании, а для всей авиационной отрасли. Украинские авиакомпании и без того работают в условиях чрезвычайных вызовов: небо закрыто, рынки потеряны или существенно ограничены, операционная деятельность осложнена войной, вопросами финансирования, страхования и технического обслуживания. Несмотря на это, отрасль не остановилась. Она приспосабливается, выживает и продолжает работать в сверхсложных условиях, демонстрируя стойкость, которая вызывает уважение всего мира

- отметил Меньшиков.

На этом фоне уголовное преследование из-за нового толкования законодательства может иметь гораздо более широкие последствия, чем отдельные налоговые споры. Представители отрасли предупреждают, что такая практика создает риски потери украинской гражданской авиации, вывода бизнеса за рубеж и сокращения бюджетных поступлений.

Так что ситуация вокруг авиационного лизинга демонстрирует сразу несколько системных проблем: попытку применить новое толкование законодательства к правоотношениям прошлых лет, подмену судебного толкования норм позицией правоохранительных органов и уголовное преследование компаний, деятельность которых ранее не вызывала претензий во время налоговых проверок. Если такие подходы станут обычной практикой, под угрозой может оказаться не только авиационная отрасль, но и базовый принцип правовой определенности, без которого невозможны ни инвестиции, ни стабильное развитие экономики, подчеркивают эксперты.

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Евгений Царенко

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