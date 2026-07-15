Самолеты - это транспорт, а не оборудование: Татьяна Шевцова объяснила, почему лизинг нельзя трактовать как роялти

Трактовка Государственной налоговой службой лизинга воздушных судов как роялти требует официального разъяснения Министерства финансов, ведь без единого подхода к применению международных конвенций налоговый спор вокруг авиаотрасли будет только углубляться. Об этом во время круглого стола "Новая налоговая практика по лизингу воздушных судов" заявила член Общественного совета при Министерстве финансов, сертифицированный аудитор и налоговый консультант Татьяна Шевцова, пишет УНН.

Проблема возникла после того, как в 2024 году ГНС начала трактовать лизинговые платежи за пользование воздушными судами как роялти. Именно это стало основанием для открытия Бюро экономической безопасности уголовных производств в отношении украинских авиакомпаний. Следствие считает, что авиакомпании якобы неправомерно применили положения международных конвенций об избежании двойного налогообложения и не удержали налог при выплате доходов нерезидентам.

По мнению Шевцовой, такая позиция налоговой основана на слишком широком толковании понятия "роялти". Она подчеркнула, что комментарии к Модельной конвенции ОЭСР, на которые ссылается ГНС, определяют аренду оборудования как роялти лишь в узком контексте – когда оно используется с передачей прав интеллектуальной собственности.

"Почему в этом случае вы не обращаете внимание на то, что и модельная конвенция трактует такие платежи как роялти только в случае аренды оборудования, которое связано с передачей технических чертежей или производственного процесса? Именно о таких случаях идет речь в комментариях к модельной конвенции", – обратила внимание Шевцова.

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Соответственно, такой подход не может применяться к воздушным судам.

"Терминология "оборудование" и "транспортные средства" по всем нормам бухгалтерского законодательства и международных стандартов четко разграничена. Самолеты, контейнеры, вагоны – это не оборудование, это транспортные средства. Поэтому здесь настолько натянута эта история, которую все-таки нужно решать правильно", – подчеркнула член Общественного совета при Минфине.

Именно поэтому вопрос требует официального урегулирования на уровне Министерства финансов. Обобщающая налоговая консультация позволила бы сформировать единый подход к применению норм Налогового кодекса и международных конвенций об избежании двойного налогообложения, устранив правовую неопределенность как для бизнеса, так и для контролирующих органов.

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Но времени для такого решения остается все меньше. Как ранее сообщал УНН, украинским авиакомпаниям уже пытаются доначислить 15% налога с лизинговых платежей не только на будущее, но и ретроспективно – за операции, осуществленные в течение последних семи лет. При этом средняя рентабельность авиаперевозчиков составляет около 7-10%, поэтому такая дополнительная налоговая нагрузка может стать критической для отрасли.

При этом ни Налоговый кодекс Украины, ни международные конвенции, на основании которых осуществлялись эти выплаты, за это время не менялись. Фактически новое толкование применяется к правоотношениям, которые на протяжении десятилетий не вызывали претензий со стороны государства.

Напомним

Бюро экономической безопасности расследует уголовные производства в отношении как минимум пяти украинских авиаперевозчиков: МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", "Н3ОПЕРЕЙШИНС" и "Скайлайн Экспресс". В материалах этих производств БЭБ ставит под сомнение применение авиакомпаниями положений международных конвенций об избежании двойного налогообложения, а суммы якобы неуплаченных налогов в отдельных делах достигают десятков миллионов гривен.

Уголовное преследование происходит в чрезвычайно сложных для отрасли условиях. Ведь после закрытия воздушного пространства украинская гражданская авиация уже более четырех лет фактически работает за пределами страны. Чтобы сохранить бизнес, авиакомпании были вынуждены релоцировать флот и персонал за границу, переориентировать деятельность на международные рынки, в ожидании восстановления полетов в Украине.

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