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"Юридический нонсенс": почему БЭБ не должно было открывать уголовные дела против авиакомпаний из-за трактовки лизинга самолетов как роялти

Киев • УНН

 • 7004 просмотра

Трактовка лизинга воздушных судов как роялти ГНС и БЭБ противоречит принципам применения международных конвенций об избежании двойного налогообложения. Эксперт по международному налоговому праву Елена Кузнечикова подчеркивает, что проблему должно решить официальное разъяснение Минфина, а не уголовное преследование бизнеса.

"Юридический нонсенс": почему БЭБ не должно было открывать уголовные дела против авиакомпаний из-за трактовки лизинга самолетов как роялти

Украинская гражданская авиация оказалась в центре налогового спора из-за новой трактовки Государственной налоговой службой и Бюро экономической безопасности операций по лизингу воздушных судов. Несмотря на то, что законодательство и международные конвенции об избежании двойного налогообложения не менялись, контролирующие органы начали трактовать отдельные лизинговые платежи как роялти, что уже стало основанием для уголовного преследования украинских авиакомпаний, пишет УНН.

Новый подход ГНС и БЭБ является неправомерным и ставит под угрозу конкурентоспособность украинских авиаперевозчиков и может привести к банкротству компаний. Речь идет о попытке доначислить авиакомпаниям 15% роялти по договорам лизинга воздушных судов, заключенным много лет назад. Фактически правила игры пытаются изменить без внесения изменений в законодательство.

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В то же время, как пояснила во время круглого стола "Новая налоговая практика по лизингу воздушных судов" управляющий партнер юридической компании LAW GUIDE, эксперт по международному налоговому праву Елена Кузнечикова, международные договоры об избежании двойного налогообложения нельзя применять по единому шаблону. Каждая конвенция имеет свои особенности, а определяющим является не формальное название платежа, а содержание конкретной хозяйственной операции.

Если мы смотрим на конкретные соглашения, то по сути операции те платежи, которые выходят с территории Украины за границу, в целом могут толковаться по меньшей мере по пяти различным статьям. Это может быть и предпринимательская деятельность нерезидента, и международные перевозки, и классический лизинг, и даже другие виды доходов. К сожалению, налоговая служба крайне редко полноценно смотрит на всю суть хозяйственных операций и на конкретные конвенции 

– отметила Кузнечикова.

Именно поэтому вопрос не может решаться путем универсального толкования всех договоров лизинга как роялти. По мнению Кузнечиковой, в ситуации, когда международные договоры допускают различные варианты правоприменения, государство должно руководствоваться одним из фундаментальных принципов налогового права – толковать неоднозначности в пользу налогоплательщика.

Если что-то можно истолковать и в пользу бюджета, и в пользу налогоплательщика, это нужно толковать именно в пользу налогоплательщика. А в международных конвенциях по таким операциям как раз существуют максимально спорные ситуации, которые могут трактоваться абсолютно по-разному в зависимости от содержания операции 

– подчеркнула она.

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По убеждению эксперта, решать эту проблему путем открытия уголовных производств в отношении авиакомпаний неправильно. Она обратила внимание, что официальная позиция налоговой изменилась только в 2024 году, хотя договоры большинства авиакомпаний заключались значительно раньше и годами не вызывали претензий со стороны государства.

Привлечение правоохранительного органа до момента возникновения согласованного налогового обязательства – это юридический нонсенс. По закону уголовное дело об уклонении от уплаты налогов может возникать только после завершения процедур административного или судебного обжалования 

– пояснила Кузнечикова.

Именно поэтому, по ее мнению, решение спора должно начинаться не с уголовного преследования, а с формирования единой государственной позиции по применению международных конвенций. Для этого Министерство финансов должно подготовить обобщающую налоговую консультацию, которая обеспечит одинаковое толкование норм для бизнеса и контролирующих органов.

Напомним

С 2024 года ГНС начала применять новый подход к налогообложению лизинга воздушных судов, трактуя отдельные лизинговые платежи как роялти. На основании этой позиции БЭБ открыло уголовные производства в отношении по меньшей мере пяти украинских авиакомпаний: МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", "Н3ОПЕРЕЙШИНС" и "Скайлайн Экспресс".

По данным УНН, в ряде этих производств претензии БЭБ основываются именно на толковании международных конвенций об избежании двойного налогообложения, а суммы якобы неуплаченных налогов достигают десятков миллионов гривен.

Лилия Подоляк

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