Новый подход к налогообложению лизинга самолетов может уничтожить украинскую гражданскую авиацию

Попытки обложить украинские авиакомпании дополнительными 15% роялти за договорами лизинга воздушных судов задним числом могут поставить крест на существовании гражданской авиации Украины. Об этом в ходе круглого стола заявил председатель юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко, сообщает УНН.

Проблема возникла после того, как в 2024 году Государственная налоговая служба и Бюро экономической безопасности начали трактовать операции по лизингу воздушных судов как роялти, хотя до этого на протяжении десятилетий такая практика в Украине не применялась.

По сути с 2024 года самолеты начали трактоваться не как транспортное средство, а как оборудование. И операцию лизинга начали называть роялти… Мы общаемся с финансистами, налоговиками, адвокатами «Большой четверки» в Украине и за рубежом. Ни в одной стране мира лизинг воздушных судов никто не называет роялти. Ни в одной стране мира» - подчеркнул Мельниченко.

Особое беспокойство в авиаотрасли вызывает то, что новый подход предлагается применить ретроспективно.

Налоговая служба претендует облагать эти операции налогом не только на будущее, но и задним числом. За последние семь лет... Если мы будем эти налоги взимать, то компании гарантированно все обанкротятся, все на рынке компании гарантированно обанкротятся - пояснил Руслан Мельниченко.

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При средней рентабельности украинского авиационного бизнеса на уровне всего 7-10% такая дополнительная финансовая нагрузка станет критической. Более того, учитывая закрытое небо, авиакомпании были вынуждены релоцировать самолеты за границу, перестроить бизнес-модели и работать на международных рынках, чтобы сохранить персонал и компетенции. Поэтому сегодня украинская гражданская авиация находится в беспрецедентно сложных условиях.

«Правила игры» меняются без изменений в законодательстве?

И это несмотря на то, что за весь период независимости Украины законодательство о налогообложении таких операций не менялось. Однако с 2024 года ГНС начала применять новое толкование лизинговых платежей, а БЭБ – строить на нем уголовные производства в отношении украинских авиакомпаний.

Дополнительные вопросы вызывает и то, что по информации Украинской авиатранспортной ассоциации, авиакомпании, столкнувшиеся с этой проблемой, ранее уже проходили налоговые проверки. Нарушений по неуплате налога на репатриацию по операциям лизинга тогда установлено не было.

При этом авиакомпании не требуют от государства налоговых льгот или специального режима. По данным Госавиаслужбы, в 2022-2025 годах предприятия авиационной отрасли уплатили в государственный бюджет почти 27 млрд грн налогов и сборов.

Напомним

БЭБ расследует ряд уголовных производств в отношении как минимум пяти украинских авиакомпаний, среди которых МАУ, «Авиакомпания Константа», «Урга», «Н3ОПЕРЕЙШИНС» и «Скайлайн». Эти авиаперевозчики берут воздушные суда в лизинг за рубежом у компаний-нерезидентов Украины. В Бюро убеждены, что авиакомпании должны были бы платить в Украине роялти, то есть сбор, взимаемый за пользование интеллектуальной собственностью. При этом абсолютно игнорируется тот факт, что транспорт не является интеллектуальной собственностью, а между Украиной и рядом стран действуют Конвенции об избежании двойного налогообложения. В соответствии с этими соглашениями, украинские компании уплачивают налоги именно за лизинг и в тех странах, резидентами которых являются компании-лизингодатели.

Именно на этой, не подкрепленной законодательством, правовой конструкции базируются уголовные производства за уклонение от уплаты налогов. Однако проблема заключается в том, что такая позиция противоречит как международной практике, так и судебным решениям, которые уже сформировались в Украине.

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