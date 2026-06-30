Международное право - преимущество Украины, но произвольное толкование конвенций создает риски для государства

россия годами демонстрирует пренебрежение к международному праву, игнорируя международные договоры, решения судов и взятые на себя обязательства. Украина же, наоборот, строит свою внешнюю политику, европейскую интеграцию и сотрудничество с международными партнерами на принципе неукоснительного соблюдения международного права и европейских ценностей. Именно поэтому любые попытки отдельных украинских государственных органов самостоятельно переосмысливать или подменять содержание международных договоров представляют собой не только юридическую проблему, но и бьют по имиджу государства, пишет УНН.

Соблюдение международного права – одно из главных преимуществ Украины

После начала полномасштабного вторжения Украина неоднократно подчеркивала, что ее борьба с Россией заключается не только в сохранении территорий, это еще и борьба за международный правопорядок. Именно на положениях Устава ООН, международных конвенций и принципах верховенства права Украина строит свои иски против России в международных судах, отстаивает санкции, конфискацию российских активов и привлечение виновных в военных преступлениях россиян к ответственности.

Благодаря этому Киев пользуется беспрецедентной поддержкой иностранных партнеров, которые воспринимают Украину как государство, действующее в рамках международного права даже в условиях полномасштабной войны.

Поэтому сейчас особенно важно, чтобы украинские органы власти придерживались тех же принципов внутри страны.

Опасный сигнал для инвесторов

Однако в последнее время все большее беспокойство вызывает практика отдельных государственных органов самостоятельно толковать положения международных конвенций вопреки устоявшимся нормам права.

Ярким примером стала позиция Бюро экономической безопасности относительно применения международных конвенций об избежании двойного налогообложения лизинга воздушных судов. БЭБ начало квалифицировать платежи авиакомпаний за операционный лизинг самолетов и вертолетов у нерезидентов Украины как роялти, хотя конвенции об избежании двойного налогообложения между Украиной и рядом иностранных государств, Модельная конвенция ОЭСР (Модельная конвенция по налогам на доходы и капитал, разработанная Организацией экономического сотрудничества и развития), многолетняя международная практика и украинские суды имеют противоположный подход в этом вопросе.

Правоохранительный орган вместе с командой Государственной налоговой службы под руководством Татьяны Кириенко с 2024 года начали использовать собственное толкование лизинга без каких-либо изменений в законодательство или сами конвенции.

ГНС предложила облагать лизинг воздушных судов как роялти, то есть вместо аренды транспорта, по их мнению, должен уплачиваться налог за пользование интеллектуальной собственностью. Такая позиция налоговиков вылилась в ряд уголовных дел БЭБ против представителей авиабизнеса. Ведь правоохранители убеждены, что украинские авиаперевозчики, пользующиеся воздушными судами в лизинге, должны были уплатить в украинский бюджет 15% роялти, а не уплачивать налог с аренды в стране, резидентом которой является лизингодатель, и при этом применять международные конвенции для избежания двойного налогообложения. От давления БЭБ пострадали уже минимум 5 авиакомпаний: МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", "Н3ОПЕРЕЙШИНС" и "Скайлайн".

В Украинской авиатранспортной ассоциации подчеркивают, что такой подход правоохранителей к трактовке лизинговых операций бьет по конкурентоспособности украинских авиаперевозчиков на мировом рынке, и они могут потерять международные контракты, за счет которых выживают в условиях закрытого неба над Украиной.

Конвенции нельзя переписывать ведомственными решениями

Международные договоры заключаются между государствами и имеют одинаковое понимание для всех их участников. Ратифицируя конвенции об избежании двойного налогообложения, Украина согласилась применять их в соответствии с общепризнанными международными принципами и подходами, сформированными на основе Модельной конвенции ОЭСР.

Важно отметить, что за десятки лет суть конвенций не менялась, как и не вносились изменения в Налоговый кодекс Украины в части налогообложения лизинга воздушных судов последние 30 лет.

"Принципиально важно, что с 1992 года ОЭСР сознательно исключила из состава роялти платежи за использование промышленного, коммерческого или научного оборудования. Лизинговые платежи за технику, транспорт, оборудование - это предпринимательская прибыль по Статье 7, или аренда транспорта в рамках международных перевозок по Статье 8, а не роялти", - объясняет управляющий партнер LAW GUIDE, эксперт по международному налоговому планированию, M&A, структурированию бизнеса и защите активов Елена Кузнечикова.

Юристы объясняют, что в Украине международные конвенции имеют высшую силу по отношению к украинскому законодательству.

"В соответствии с Конституцией Украины и процессуальными кодексами, те изменения, которые были внесены в 2018 году, в случае, если есть соответствующий закон, регулирующий те или иные отношения, и есть международные акты, которые ратифицированы Украиной, то они имеют высшую силу, чем внутреннее законодательство Украины", – пояснил в комментарии УНН адвокат, партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Если же одна из сторон начинает применять международные документы способом, который противоречит общепризнанному толкованию, это ставит под сомнение предсказуемость правового режима в этой стране. Для бизнеса это означает, что правила могут измениться не через решение парламента или в результате международных переговоров, а через позицию отдельного государственного органа.

Особенно чувствительно это воспринимают международные инвесторы. Они оценивают не только налоговые ставки, судебную систему или экономическую ситуацию, но и стабильность применения международных соглашений. Если государство начинает отходить от общепризнанных международных правил, инвестиционные риски автоматически возрастают, и это отпугивает иностранный бизнес.

Особенно опасным является то, что упомянутая проблема может выйти далеко за пределы авиационной отрасли. Если будет создан прецедент, при котором любой государственный, а особенно правоохранительный орган, может по-своему интерпретировать международный договор, аналогичная практика потенциально может распространиться и на другие сферы – от инвестиционных соглашений до международной торговли.

Для Украины, которая стремится к членству в Европейском Союзе и рассчитывает на масштабные послевоенные инвестиции, предсказуемость правоприменения является одним из ключевых критериев доверия.

Важно не потерять свое главное преимущество

Сегодня Украина имеет сильный международный авторитет как государство, отстаивающее верховенство права и требующее от мира соблюдения международных норм в отношении российской агрессии.

Именно поэтому внутри страны государственные органы также должны действовать в соответствии с этими принципами. Любые попытки самостоятельно изменять содержание международных договоров или применять их вопреки устоявшейся международной практике могут подорвать правовую определенность, ухудшить инвестиционный климат и создать нежелательные репутационные риски.

В борьбе с Россией Украина неоднократно демонстрировала, что ее сила не только в армии, но и в уважении к международному праву. Именно это отличие является одним из ключевых преимуществ государства, которое особенно важно сохранить.