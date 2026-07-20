Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша сообщили о рождении сына Алека Нила. Президент Трамп поздравил семью и опубликовал фото малыша.
Вице-президент США Джей Ди Венс и его жена Уша Венс сообщили о рождении сына. Мальчика назвали Алек Нил Венс, а президент США Дональд Трамп показал фото малыша, передает УНН.
Детали
"Мы рады сообщить, что сегодня утром на свет появился наш сыночек, Алек Нил Венс. Уша и малыш чувствуют себя хорошо и здоровы, а наши дети безмерно рады познакомиться со своим маленьким братиком. Невероятные военные врачи и сотрудники Медицинского центра имени Уолтера Рида и Медицинского подразделения Белого дома стали для нас настоящим благословением", - написала в воскресенье Уша Венс в Instagram.
Президент США Дональд Трамп поздравил пару, написав "у замечательной семьи Венсов родился прекрасный мальчик", добавив фото малыша.
Отметим, Джей Ди Венс и Уша Венс уже воспитывают троих детей: девятилетнего Юэна, шестилетнего Вивека и четырехлетнюю Мирабель.
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