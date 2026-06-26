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Вэнс заявил, что Уотергейт Никсона не положил бы конец президентству в наши дни

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что скандал Уотергейт вряд ли сверг бы президентство в современной политической среде. Он провел параллели между Никсоном и Трампом, назвав их мишенью "глубинного государства".

Вэнс заявил, что Уотергейт Никсона не положил бы конец президентству в наши дни

Вице-президент США Джей Ди Венс назвал «безумием» то, что Уотергейтский скандал сверг президентство Ричарда Никсона, заявив, что это вряд ли было бы заметно в современной политической среде, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Во время презентации своей новой книги в президентской библиотеке Никсона в Калифорнии Венс сказал, что ему «всегда нравился» бывший президент, ушедший в отставку под давлением скандала. Он провел параллели между Никсоном и президентом США Дональдом Трампом, коллегой-республиканцем, которому дважды объявляли импичмент в течение его первого срока, заявив, что они оба были мишенью сил «глубинного государства».

Если бы Уотергейт случился завтра, это было бы похоже на 12-часовую новость. Идея о том, что это свергло бы президентство, является безумием

– сказал Венс в четверг.

Уотергейт был одним из крупнейших политических скандалов в истории Америки. В 1972 году пятерых мужчин, нанятых предвыборным штабом Никсона, арестовали в Вашингтоне во время проникновения в штаб-квартиру Национального комитета Демократической партии с целью слежки за офисом.

Расследования, возникшие в результате этого, в конечном итоге поглотили президентство Никсона, и он ушел в отставку в августе 1974 года, вместо того чтобы столкнуться с импичментом. Эта сага глубоко подорвала доверие американцев к правительству.

«Если посмотреть на историю о том, как глубинное государство свергло Ричарда Никсона, то она не так уж отличается от того, что те же группы людей, те же учреждения пытались сделать с Дональдом Трампом в первой администрации Трампа», – сказал Венс.

Венс, который начал политику, успешно баллотировавшись в Сенат в Огайо, и который, как ожидается, будет баллотироваться на пост президента США в 2028 году, сказал, что имеет несколько общих черт с Никсоном «на личном уровне».

«Молодой сенатор, вице-президент, автор нескольких бестселлеров, ненавидим СМИ. Это немного похоже на Джей Ди Венса», – сказал Венс.

Никсон был сенатором США от Калифорнии, а затем вице-президентом при Дуайте Эйзенхауэре, прежде чем был избран президентом в 1968 году.

"Слава Иисусу" – Вэнс отреагировал на позитивные комментарии Папы Льва относительно соглашения между США и Ираном18.06.26, 21:58 • 3715 просмотров

Юлия Шрамко

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