В Таиланде футболиста убило молнией во время матча, еще девять игроков получили ранения

$44.7651.67
ukenru
15:37 • 10181 просмотра
Жара до +33° возвращается, но ненадолго — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
12:31 • 18703 просмотра
The Guardian показал украинские FP-1 в боевой работе — как дроны Fire Point переносят войну вглубь РоссииPhoto
9 августа, 10:17 • 24740 просмотра
Удары Украины по рф могут усилить сторонников войны - The Times
9 августа, 09:05 • 31132 просмотра
Финляндия больше не будет передавать Украине ракеты Patriot - стала известна причина
Эксклюзив
9 августа, 07:52 • 26291 просмотра
Солнечное затмение 12 августа: новые лидеры, большие перемены и мощный технологический прорыв
9 августа, 06:56 • 25393 просмотра
Сын Байдена рассказал, что рак его отца-экс-президента распространился на кости
9 августа, 00:20 • 47740 просмотра
Зеленский: мир не хочет видеть Украину конкурентом в области баллистикиVideo
8 августа, 20:14 • 45948 просмотра
Количество раненых в Павлограде возросло до 9, среди них четверо детей
8 августа, 17:35 • 41496 просмотра
Зеленский призвал защитить производство противобаллистического щита Freyja от российских ударов — видеоVideo
8 августа, 12:47 • 51926 просмотра
Полноценный запуск антибаллистической программы Freyja запланирован на середину 2027 года — Fire PointVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.2м/с
44%
750мм
Популярные новости
Движение к пунктам пропуска на границе Украины с Молдовой ограничено из-за российских ударовVideo9 августа, 07:30 • 8786 просмотра
россия за неделю выпустила по Украине 61 ракету и более 1560 дронов - ЗеленскийVideo9 августа, 08:42 • 3628 просмотра
Количество пострадавших в результате российской атаки на Харьков возросло до 27 человек9 августа, 09:33 • 4850 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 16991 просмотра
Полное солнечное затмение 12 августа: что увидят в Украине и где Солнце исчезнет полностью9 августа, 10:34 • 10795 просмотра
публикации
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 54616 просмотра
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет8 августа, 10:14 • 51808 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 89786 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 72751 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 77846 просмотра
Актуальные люди
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Сергей Лысак
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Одесса
Харьков
Одесская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 17101 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 89385 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 110705 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 141390 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 213861 просмотра
Актуальное
Отопление
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Ракетная система С-400
The Washington Post

В Таиланде футболиста убило молнией во время матча, еще девять игроков получили ранения

Киев • УНН

 • 3806 просмотра

Во время регионального турнира "Кубок ФА Голока 2026" в Таиланде молния ударила в футболиста, вызвав его смерть на месте. Еще девять игроков получили травмы различной степени тяжести.

В Таиланде футболиста убило молнией во время матча, еще девять игроков получили ранения

В Таиланде погиб футболист, в которого во время матча попала молния. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СМИ страны.

Подробности

Трагедия произошла на региональном турнире "Кубок ФА Голока 2026" в Таиланде. Во время матча в футболиста попала молния. В результате спортсмен скончался на месте происшествия, а еще девять игроков получили травмы различной степени тяжести.

Присутствующие на стадионе пытались оказать игроку первую помощь до прибытия медиков, однако спасти его жизнь не удалось.

Инцидент был снят на видео болельщиками с трибун.

Внимание, видео 18+!!!

Напомним

Ранее УНН сообщал, что пассажирский самолет авиакомпании SriLankan Airlines, следовавший в Сидней (Австралия), вернулся в аэропорт вылета после того, как во время полета в него попала молния.

Евгений Устименко

СпортНовости МираПроисшествия
Гроза
Таиланд
Австралия