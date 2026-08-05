В Таиланде футболиста убило молнией во время матча, еще девять игроков получили ранения

В Таиланде погиб футболист, в которого во время матча попала молния. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СМИ страны.

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Трагедия произошла на региональном турнире "Кубок ФА Голока 2026" в Таиланде. Во время матча в футболиста попала молния. В результате спортсмен скончался на месте происшествия, а еще девять игроков получили травмы различной степени тяжести.

Присутствующие на стадионе пытались оказать игроку первую помощь до прибытия медиков, однако спасти его жизнь не удалось.

Инцидент был снят на видео болельщиками с трибун.

Внимание, видео 18+!!!

Напомним

Ранее УНН сообщал, что пассажирский самолет авиакомпании SriLankan Airlines, следовавший в Сидней (Австралия), вернулся в аэропорт вылета после того, как во время полета в него попала молния.