"Слава Иисусу" – Вэнс отреагировал на позитивные комментарии Папы Льва относительно соглашения между США и Ираном
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс одобрительно отозвался о комментариях Папы Льва относительно меморандума между США и Ираном. Вэнс подчеркнул важность выполнения Ираном обязательств.
Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что рад услышать комментарии Папы Льва относительно соглашения между США и Ираном, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Мой ответ на это: слава Иисусу. Я рад, что Папа положительно высказывается о нашем меморандуме о взаимопонимании. Я думаю, что Папа в основном прав, и это пойдет на пользу всему миру. Но мы должны продолжать работать над этим, чтобы убедиться, что иранцы выполняют взятые на себя обязательства", - сказал Вэнс на брифинге в Белом доме.
США обнародовали официальное соглашение с Ираном. В документе 14 пунктов17.06.26, 22:04 • 3132 просмотра
Контекст
Ранее Папа Лев сказал журналистам в папской резиденции Кастель-Гандольфо недалеко от Рима, что надеется, что "это действительно решение войны, что война действительно закончилась, и что мы можем двигаться вперед".