США обнародовали официальное соглашение с Ираном. В документе 14 пунктов

Сегодня, 17 июня, США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании, достигнутого в минувшие выходные с Ираном. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Соединенные Штаты в среду обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании, достигнутого в минувшие выходные с Ираном. Высокопоставленный чиновник администрации США зачитал документ из 14 пунктов, в котором изложены положения по восстановлению Ормузского пролива, ослаблению определенных финансовых ограничений для Ирана и изложены ожидания по решению вопроса ядерной программы Ирана в ходе предстоящих технических переговоров - пишет издание.

Документ под названием "Исламабадский меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран" был обнародован после возмущения тем, что его текст не был опубликован публично.

Это, по сути, соглашение, которое позволяет нам немедленно открыть Ормузский пролив, обязывает иранцев уничтожить ядерную пыль, а затем дает нам возможность, если иранцы улучшат свое поведение, мы ответим усилением экономического и санкционного ослабления, которое может сделать их более процветающей страной - сказал чиновник.

Меморандум должен быть официально подписан в пятницу, что даст старт 60-дневному периоду для переговоров по окончательным условиям соглашения.

В частности, план предусматривает:

США и Иран и их союзники в текущей войне подписывают этот Меморандум о взаимопонимании, чтобы объявить о немедленном и окончательном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются отныне не начинать никакой войны или любой военной операции друг против друга, воздерживаться от угрозы силой или ее применения друг против друга, а также обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана;

США и Иран обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга;

США и Иран обязуются провести переговоры и достичь окончательного соглашения максимум в течение 60 дней, с возможностью продления по взаимному согласию;

сразу после подписания этого Меморандума США начнут снятие своей морской блокады и любых беспорядков или препятствий против Ирана и полностью прекратят морскую блокаду в течение 30 дней. В течение этого периода движение судов будет пропорционально количеству довоенного движения, восстанавливаемого Ираном. США также обязуются вывести свои войска с территории Ирана в течение 30 дней после окончательного соглашения;

после подписания этого Меморандума Иран приложит все усилия для безопасного бесплатного прохода коммерческих судов в течение 60 дней из Персидского залива в Оманское море и наоборот. Движение коммерческих судов начнется немедленно, и, учитывая необходимость устранения технических и военных препятствий, разминирование Ираном будет введено в течение 30 дней;

США обязуются вместе с региональными партнерами разработать окончательный, взаимосогласованный план на сумму не менее 300 миллиардов долларов США для реконструкции и экономического развития Ирана;

США обязуются прекратить все виды санкций против Ирана;

Иран подтверждает, что он не будет закупать или разрабатывать ядерное оружие;

до заключения окончательного соглашения США и Иран соглашаются сохранять статус-кво. Иран сохранит текущий статус-кво своей ядерной программы, а США не будут вводить никаких новых санкций и не будут развертывать дополнительные силы в регионе;

США обязуются, что немедленно после подписания этого Меморандума о взаимопонимании и до прекращения санкций Министерство финансов США будет предоставлять разрешения на экспорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и производных, а также на все связанные с ними услуги, включая банковские операции, страхование, транспортировку и т.д.

США обязуются полностью предоставить для использования замороженные или ограниченные средства и активы Ирана после выполнения этого Меморандума;

страны договариваются о создании исполнительного механизма для мониторинга успешного выполнения этого Меморандума о взаимопонимании и дальнейшего соблюдения окончательного соглашения;

после подписания этого Меморандума о взаимопонимании и при условии начала выполнения пунктов 1, 4, 5, 10 и 11 этого Меморандума о взаимопонимании, а также дальнейшего внедрения этих мер, США и Иран начнут переговоры по окончательному соглашению исключительно по другим пунктам;

окончательное соглашение будет одобрено обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты имели возможность продолжать военную кампанию против Ирана, однако Тегеран решил пойти по пути договоренностей.