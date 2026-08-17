Что празднуют 17 августа в Украине и мире

17 августа мир отмечает вкусный гастрономический праздник — День черничного пирога, а также забавный праздник День "Я люблю свой гаджет". По новому церковному календарю православные верующие чтят память святого мученика Мирона, а по старому стилю — святых мучеников Евстафия, Теокелмия и других, пишет УНН.

Всемирный день бездомных животных

Международный день бездомных животных, учрежденный в 1992 году Международным обществом прав животных, отмечается ежегодно в третью субботу августа. Главная цель этой даты — привлечь внимание к проблеме бездомных кошек и собак и призвать к гуманному регулированию их численности. В этот день во всем мире проводятся благотворительные акции, сборы помощи для приютов и образовательные мероприятия по ответственному обращению с питомцами.

День погружения в архитектурные памятники

Неофициальная дата, которая поощряет изучать историю городов и древних зданий.

День "Я люблю свой гаджет" (I Love My Device Day)

Забавный современный праздник, посвященный надежным цифровым помощникам — смартфонам, планшетам, ноутбукам и другой технике, без которой мы уже не представляем свою повседневную жизнь, работу и общение.

День черничного пирога (National Black Raspberry / Blueberry Pie Day)

Популярный гастрономический праздник в США и Европе, посвященный вкусной летней выпечке с черникой или лесными ягодами.

День кота "черного кота"

Дата, которая призывает избавиться от стереотипов и наслаждаться маленькими радостями рабочей недели.

День памяти святого мученика Мирона

По новому календарю 17 августа чтят святого пресвитера Мирона, пострадавшего за христианскую веру в III веке в Ахаии. В народе этот день называли "Мирон" или "Миронов день". По традиции, в этот день начинался активный сбор грибов в лесах, а также завершались полевые работы по уборке ранних зерновых. Хозяйки внимательно следили за погодой: если на Мирона утренний туман стелется над землей — будет обильный урожай грибов.

Для тех, кто придерживается старого календаря: 17 августа чтят память святых мучеников Евстафия, Теокелмия, Портилия и других. В народе этот день называли "Евстигней-Житник"или "Пармен". Крестьяне выходили в поле "закликать стерню", благодаря землю за собранный хлеб. Также считалось целесообразным готовить блюда с луком и чесноком для защиты от болезней перед наступлением осенней непогоды.