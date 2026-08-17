Що святкують 17 серпня в Україні та світі

17 серпня світ відзначає смачне гастрономічне свято — День чорничного пирога, а також кумедне свято День "Я люблю свій гаджет. За новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять святого мученика Мирона, а за старим стилем — святих мучеників Євстафія, Теокелмія та інших, пише УНН.

Всесвітній день бездомних тварин

Міжнародний день бездомних тварин, заснований у 1992 році Міжнародним товариством прав тварин, відзначається щороку у третю суботу серпня. Головна мета цієї дати — привернути увагу до проблеми безпритульних котів і собак та закликати до гуманного регулювання їхньої чисельності. У цей день у всьому світі проводяться благодійні акції, збори допомоги для притулків та освітні заходи щодо відповідального поводження з улюбленцями.

День занурення в архітектурні пам'ятки

Неофіційна дата, що заохочує досліджувати історію міст та стародавніх будівель.

День "Я люблю свій гаджет" (I Love My Device Day)

Кумедне сучасне свято присвячене надійним цифровим помічникам — смартфонам, планшетам, ноутбукам та іншій техніці, без якої ми вже не уявляємо свого повсякденного життя, роботи та комунікації.

День чорничного пирога (National Black Raspberry / Blueberry Pie Day)

Популярне гастрономічне свято у США та Європі, присвячене смачній літній випічці з чорницею або лісовими ягодами.

День кота "чорного кота"

Дата, що закликає позбутися стереотипів та насолоджуватися маленькими радощами робочого тижня.

День пам'яті святого мученика Мирона

За новим календарем, 17 серпня вшановують святого пресвітера Мирона, який постраждав за християнську віру в III столітті в Ахаї. У народі цей день називали "Мирон" або "Миронів день". За традицією, цього дня починався активний збір грибів у лісах, а також завершувалися польові роботи ранніх зернових. Господині уважно стежили за погодою: якщо на Мирона ранковий туман стелиться над землею — буде рясний урожай грибів.

Для тих, хто дотримується старого календаря: 17 серпня вшановують пам'ять святих мучеників Євстафія, Теокелмія, Портилія та інших. У народі цей день називали "Євстигней-Житник"або "Пармен". Селяни виходили в поле "закликати стерню", дякуючи землі за зібраний хліб. Також вважалося за доцільне готувати страви з цибулею та часником для захисту від хвороб перед настанням осінньої негоди.