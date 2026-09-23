Применили газ и избили мужчину: в Ровенской области задержали троих сотрудников ТЦК

Правоохранители задержали трех работников ТЦК в Ровенской области, которые перекрыли движение, распылили газ и избили мужчину. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел 23 сентября около 10:00 на улице Млыновской в Ровно во время проверки военно-учетных документов. По данным следствия, у 40-летнего мужчины выявили нарушение правил воинского учета.

Спор с представителями ТЦК перерос в грубое нарушение общественного порядка: участники нецензурно ругались и перекрыли движение. После этого они разбили окно автомобиля и распылили мужчине в лицо газ из баллончика. В дальнейшем пытались силой вытащить его из салона, а когда он оказал сопротивление - избили. Потерпевший получил травмы головы и химический ожог глаз - говорится в сообщении прокуратуры.

По данному факту открыто производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия либо другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Задержанные находятся в СИЗО. Решается вопрос об уведомлении их о подозрении.

Напомним

С начала 2026 года ТЦК направили в полицию более 1,5 млн обращений о розыске военнообязанных. За время военного положения расследовано более 20 тысяч уголовных производств по фактам уклонения от мобилизации.