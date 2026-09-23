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Был судьёй украинского "Х-фактора", а затем попал под санкции — умер российский музыкальный критик Сергей Соседов

Киев • УНН

 • 2318 просмотра

В россии умер 59-летний журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. Предварительная причина смерти — падение с лестницы; в 2023 году он попал под санкции Украины.

Был судьёй украинского "Х-фактора", а затем попал под санкции — умер российский музыкальный критик Сергей Соседов

На 59-м году жизни умер известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов. Украинцам он запомнился в качестве судьи в шоу "Х-Фактор" и "Україна має талант", а после начала полномасштабной войны попал под санкции, передает УНН.

Детали

Как сообщают российские СМИ, широкую популярность Соседов получил в 1990-х благодаря программе "Акулы пера" на ТВ-6, где прославился жесткими вопросами звездам шоу-бизнеса. Позже он много лет работал в музыкальных телепроектах, входил в жюри "Х-фактора" и "Суперстар!", а с 2021 года более двух лет вел ток-шоу "За гранью".

По предварительным данным, причиной смерти телеведущего стало падение с лестницы.

Добавим

Украинцы запомнили Соседова, поскольку длительное время он был судьей в нескольких известных телешоу.

С 2010 по 2015 год был одним из четырех судей песенного шоу «Х-фактор» на украинском телеканале СТБ.

В 2011 году участвовал в телешоу "Танцы со Звездами" на том же канале в качестве участника.

Однако в июне 2017 года во время телевизионного интервью публично высказал свою крайне украинофобскую гражданскую позицию.

С июня 2017 года — фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку.

Кроме того, Сергей Соседов публично высказался в поддержку так называемой "спецоперации" рф на территории Украины. 

В январе 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Сергея Соседова.

Антонина Туманова

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