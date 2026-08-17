Трамп приветствовал оборонный пакт Саудовской Аравии, Турции и Пакистана

Фото: AP

Президент США Дональд Трамп приветствовал подписание Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном соглашения о взаимной обороне, назвав его важным шагом для безопасности Ближнего Востока. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

На прошлой неделе три страны подписали в Мекке пакт о коллективной обороне, предусматривающий, что нападение на одно из государств будет рассматриваться как нападение на всех. Соглашение заключили на фоне роста угроз безопасности для Саудовской Аравии.

Очень рад видеть, что Саудовская Аравия, Турция и Пакистан недавно и наконец подписали Мекканское соглашение о совместной обороне - написал Трамп.

Новый оборонный альянс по принципу НАТО

Пакт закрепляет длительное сотрудничество трех государств в сфере безопасности и создает механизм коллективной обороны по принципу, подобному НАТО.

Это показывает, как Ближний Восток объединяется и как страны наконец смогут более эффективно защищать себя - отметил американский президент.

Соглашение подписали в Мекке, самом священном для мусульман городе. Для Саудовской Аравии оно стало попыткой усилить гарантии безопасности на фоне угроз, исходящих с разных направлений.

Страны Персидского залива недовольны хаотичной политикой Трампа в отношении Ирана — WP