Трамп привітав оборонний пакт Саудівської Аравії, Туреччини та Пакистану
Київ • УНН
Трамп схвалив підписання Саудівською Аравією, Туреччиною та Пакистаном угоди про взаємну оборону в Мецці. Пакт передбачає, що напад на одну державу вважатиметься нападом на всіх.
Президент США Дональд Трамп привітав підписання Саудівською Аравією, Туреччиною та Пакистаном угоди про взаємну оборону, назвавши її важливим кроком для безпеки Близького Сходу. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
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Минулого тижня три країни підписали в Мецці пакт про колективну оборону, який передбачає, що напад на одну з держав розглядатиметься як напад на всіх. Угоду уклали на тлі зростання безпекових загроз для Саудівської Аравії.
Дуже радий бачити, що Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан нещодавно, і нарешті, підписали Мекканську угоду про спільну оборону
Новий оборонний альянс за принципом НАТО
Пакт закріплює тривалу співпрацю трьох держав у сфері безпеки та створює механізм колективної оборони за принципом, подібним до НАТО.
Це показує, як Близький Схід об'єднується, і як країни нарешті зможуть захищати себе більш змістовно
Угоду підписали в Мецці, найсвятішому для мусульман місті. Для Саудівської Аравії вона стала спробою посилити безпекові гарантії на тлі загроз, що надходять із різних напрямків.
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