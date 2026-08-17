Трамп привітав оборонний пакт Саудівської Аравії, Туреччини та Пакистану

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Президент США Дональд Трамп привітав підписання Саудівською Аравією, Туреччиною та Пакистаном угоди про взаємну оборону, назвавши її важливим кроком для безпеки Близького Сходу. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

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Минулого тижня три країни підписали в Мецці пакт про колективну оборону, який передбачає, що напад на одну з держав розглядатиметься як напад на всіх. Угоду уклали на тлі зростання безпекових загроз для Саудівської Аравії.

Дуже радий бачити, що Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан нещодавно, і нарешті, підписали Мекканську угоду про спільну оборону - написав Трамп.

Новий оборонний альянс за принципом НАТО

Пакт закріплює тривалу співпрацю трьох держав у сфері безпеки та створює механізм колективної оборони за принципом, подібним до НАТО.

Це показує, як Близький Схід об'єднується, і як країни нарешті зможуть захищати себе більш змістовно - зазначив американський президент.

Угоду підписали в Мецці, найсвятішому для мусульман місті. Для Саудівської Аравії вона стала спробою посилити безпекові гарантії на тлі загроз, що надходять із різних напрямків.

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