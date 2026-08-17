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Вспышка Эболы в Конго официально стала самой смертоносной, превысив прошлый показатель в 2299 жертв

Киев • УНН

 • 9626 просмотра

В ДР Конго от Эболы умерли 2325 человек, превысив предыдущий рекорд в 2299. ООН выделила дополнительные $30,5 млн на борьбу с эпидемией.

Вспышка Эболы в Конго официально стала самой смертоносной, превысив прошлый показатель в 2299 жертв

В Демократической Республике Конго самая смертоносная в истории страны вспышка Эболы уже унесла жизни 2325 человек, а число заражений продолжает быстро расти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Национальный институт общественного здоровья Конго, пишет УНН.

Подробности

Только за минувшую неделю от Эболы умерли 365 человек — в среднем одна смерть каждые 28 минут. С начала вспышки в мае в стране зарегистрировали почти 5000 подтверждённых случаев заражения.

Предыдущая самая смертоносная вспышка Эболы в Конго продолжалась в 2018–2020 годах и унесла жизни 2299 человек. В то же время заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер заявил, что эпидемия удваивается примерно каждые 20 дней.

ООН предупреждает о стремительном распространении вируса

Эбола побеждает в Демократической Республике Конго. Мы не можем позволить вирусу опередить наши усилия

— заявил Флетчер.

По его словам, необходимо увеличить количество команд, проводящих безопасные захоронения, утроить возможности лечения и усилить отслеживание контактов.

ООН уже выделила дополнительные $30,5 млн на борьбу со вспышкой, а ранее Конго и соседним странам были направлены ещё $24 млн. В эпицентр эпидемии направили 20 дополнительных гуманитарных работников.

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Особенно сложной остаётся ситуация среди медиков. По данным ВОЗ, по состоянию на 9 августа вирусом заразились по меньшей мере 155 медицинских работников, 45 из них умерли.

Вспышка также создаёт дополнительную нагрузку на систему здравоохранения Конго, которая уже страдает от затяжного конфликта, перемещения населения и сокращения гуманитарного финансирования.

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Степан Гафтко

ЗдоровьеНовости Мира
Всемирная организация здравоохранения
Bloomberg L.P.
Организация Объединенных Наций
Демократическая Республика Конго