Спалах Еболи у Конго офіційно став найсмертоноснішим, перевищивши минулий показник у 2299 жертв

У Демократичній Республіці Конго найсмертоносніший в історії країни спалах Еболи вже забрав життя 2325 людей, а кількість заражень продовжує швидко зростати. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Національний інститут громадського здоров'я Конго, пише УНН.

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Лише за минулий тиждень від Еболи померли 365 людей - у середньому одна смерть кожні 28 хвилин. Від початку спалаху в травні в країні зареєстрували майже 5000 підтверджених випадків зараження.

Попередній найсмертоносніший спалах Еболи в Конго тривав у 2018-2020 роках і забрав життя 2299 людей. Водночас заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер заявив, що епідемія подвоюється приблизно кожні 20 днів.

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Ебола перемагає в Демократичній Республіці Конго. Ми не можемо дозволити вірусу випередити наші зусилля - заявив Флетчер.

За його словами, необхідно збільшити кількість команд, які проводять безпечні поховання, потроїти можливості лікування та посилити відстеження контактів.

ООН уже виділила додаткові $30,5 млн на боротьбу зі спалахом, а раніше Конго та сусіднім країнам було спрямовано ще $24 млн. До епіцентру епідемії направили 20 додаткових гуманітарних працівників.

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Особливо складною залишається ситуація серед медиків. За даними ВООЗ, станом на 9 серпня вірусом заразилися щонайменше 155 медичних працівників, 45 із них померли.

Спалах також створює додаткове навантаження на систему охорони здоров'я Конго, яка вже потерпає від тривалого конфлікту, переміщення населення та скорочення гуманітарного фінансування.

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