$44.7051.55
ukenru
06:18 • 2424 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджено іноземне судно, 4 постраждалих
05:27 • 10830 перегляди
ЄС готує наймасштабніший санкційний пакет проти росії - Каллас
04:33 • 10578 перегляди
Спалах Еболи у Конго офіційно став найсмертоноснішим, перевищивши минулий показник у 2299 жертв
04:21 • 15797 перегляди
У віці 36 років померла акторка Хайден Панеттьєрі, колишня наречена Володимира Кличка
00:57 • 8062 перегляди
Іран оголосив винагороду $30 тисяч за вбивство або захоплення військового США
16 серпня, 18:07 • 31568 перегляди
"Мабуть, мій останній рік у футболі" - Роналду зробив заяву про завершення кар'єри
16 серпня, 15:22 • 33849 перегляди
В Одесі зняли мішки з піском з пам'ятника Дюку де РішельєPhotoVideo
16 серпня, 14:39 • 51527 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?
16 серпня, 14:09 • 24061 перегляди
Українка Онофрійчук виборола золото на ЧС з художньої гімнастики
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 52376 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+24°
2м/с
55%
746мм
Популярнi новини
росія масовано атакувала Суми ударними БпЛА, виникли масштабні пожежі16 серпня, 20:50 • 4256 перегляди
Посол США в Ізраїлі назвав дії поселенців проти палестинців тероризмом16 серпня, 21:16 • 3440 перегляди
Вісім мусульманських країн засудили відмову Ізраїлю від плану США щодо Гази16 серпня, 21:37 • 10326 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 19289 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку01:05 • 16511 перегляди
Публікації
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 51521 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 52368 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 103715 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення 15 серпня, 09:31 • 86562 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна15 серпня, 07:20 • 78661 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кая Каллас
Ліндсі Грем
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Індонезія
Іран
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку01:05 • 16792 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 19559 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 54601 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 91604 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі весілля з Тейлор Свіфт і назвав його найкращою ніччю життяPhoto12 серпня, 22:15 • 86339 перегляди
Актуальне
Техніка
Крилата ракета
Гриби
Instagram
Facebook

Спалах Еболи у Конго офіційно став найсмертоноснішим, перевищивши минулий показник у 2299 жертв

Київ • УНН

 • 10576 перегляди

У ДР Конго від Еболи померли 2325 людей, перевищивши попередній рекорд у 2299. ООН виділила додаткові $30,5 млн на боротьбу з епідемією.

Спалах Еболи у Конго офіційно став найсмертоноснішим, перевищивши минулий показник у 2299 жертв

У Демократичній Республіці Конго найсмертоносніший в історії країни спалах Еболи вже забрав життя 2325 людей, а кількість заражень продовжує швидко зростати. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Національний інститут громадського здоров'я Конго, пише УНН.

Деталі

Лише за минулий тиждень від Еболи померли 365 людей - у середньому одна смерть кожні 28 хвилин. Від початку спалаху в травні в країні зареєстрували майже 5000 підтверджених випадків зараження.

Попередній найсмертоносніший спалах Еболи в Конго тривав у 2018-2020 роках і забрав життя 2299 людей. Водночас заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер заявив, що епідемія подвоюється приблизно кожні 20 днів.

ООН попереджає про стрімке поширення вірусу

Ебола перемагає в Демократичній Республіці Конго. Ми не можемо дозволити вірусу випередити наші зусилля

- заявив Флетчер.

За його словами, необхідно збільшити кількість команд, які проводять безпечні поховання, потроїти можливості лікування та посилити відстеження контактів.

ООН уже виділила додаткові $30,5 млн на боротьбу зі спалахом, а раніше Конго та сусіднім країнам було спрямовано ще $24 млн. До епіцентру епідемії направили 20 додаткових гуманітарних працівників.

Спалах Еболи в Конго стрімко поширюється - медики не встигають відстежувати контакти15.08.26, 22:27 • 5146 переглядiв

Особливо складною залишається ситуація серед медиків. За даними ВООЗ, станом на 9 серпня вірусом заразилися щонайменше 155 медичних працівників, 45 із них померли.

Спалах також створює додаткове навантаження на систему охорони здоров'я Конго, яка вже потерпає від тривалого конфлікту, переміщення населення та скорочення гуманітарного фінансування.

Ебола в Конго виходить з-під контролю – ВООЗ попередила про рекордну кількість жертв13.08.26, 01:37 • 3994 перегляди

Степан Гафтко

Здоров'яСвіт
Всесвітня організація охорони здоров'я
Bloomberg
Організація Об'єднаних Націй
Демократична Республіка Конго