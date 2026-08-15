Спалах Еболи в Конго стрімко поширюється - медики не встигають відстежувати контакти
Київ • УНН
На сході ДР Конго 60-70% нових випадків Еболи виявляють поза контролем контактів. Спалах забрав понад 2200 життів, ООН виділила $30,5 млн.
Медичні працівники на сході Демократичної Республіки Конго не встигають відстежувати контакти інфікованих через стрімке поширення Еболи. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
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За даними медиків, від 60% до 70% нових випадків виявляють серед людей, які раніше не перебували під наглядом як контактні особи. Через це інфекцію часто виявляють уже після появи симптомів, коли людина могла заразити інших.
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Від початку спалаху Ебола забрала життя понад 2200 людей. Загалом зафіксували понад 4700 випадків захворювання. За темпами смертності цей спалах майже втричі швидше досяг позначки у 2200 жертв, ніж епідемія 2014–2016 років у Західній Африці.
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На тлі погіршення ситуації ООН виділила додаткові $30,5 млн на екстрену допомогу для боротьби зі спалахом.
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