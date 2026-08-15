Спалах Еболи в Конго стрімко поширюється - медики не встигають відстежувати контакти

Медичні працівники на сході Демократичної Республіки Конго не встигають відстежувати контакти інфікованих через стрімке поширення Еболи. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

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За даними медиків, від 60% до 70% нових випадків виявляють серед людей, які раніше не перебували під наглядом як контактні особи. Через це інфекцію часто виявляють уже після появи симптомів, коли людина могла заразити інших.

Понад 2000 смертей від Еболи зареєстрували в Конго

Від початку спалаху Ебола забрала життя понад 2200 людей. Загалом зафіксували понад 4700 випадків захворювання. За темпами смертності цей спалах майже втричі швидше досяг позначки у 2200 жертв, ніж епідемія 2014–2016 років у Західній Африці.

Ми женемося за вірусом; вірус випереджає нас - заявив регіональний директор ВООЗ для Африки Мохамед Якуб Джанабі.

На тлі погіршення ситуації ООН виділила додаткові $30,5 млн на екстрену допомогу для боротьби зі спалахом.

Ебола в Конго виходить з-під контролю – ВООЗ попередила про рекордну кількість жертв