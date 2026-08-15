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Спалах Еболи в Конго стрімко поширюється - медики не встигають відстежувати контакти

Київ • УНН

 • 5524 перегляди

На сході ДР Конго 60-70% нових випадків Еболи виявляють поза контролем контактів. Спалах забрав понад 2200 життів, ООН виділила $30,5 млн.

Спалах Еболи в Конго стрімко поширюється - медики не встигають відстежувати контакти

Медичні працівники на сході Демократичної Республіки Конго не встигають відстежувати контакти інфікованих через стрімке поширення Еболи. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

За даними медиків, від 60% до 70% нових випадків виявляють серед людей, які раніше не перебували під наглядом як контактні особи. Через це інфекцію часто виявляють уже після появи симптомів, коли людина могла заразити інших.

Понад 2000 смертей від Еболи зареєстрували в Конго11.08.26, 11:00 • 4440 переглядiв

Від початку спалаху Ебола забрала життя понад 2200 людей. Загалом зафіксували понад 4700 випадків захворювання. За темпами смертності цей спалах майже втричі швидше досяг позначки у 2200 жертв, ніж епідемія 2014–2016 років у Західній Африці.

Ми женемося за вірусом; вірус випереджає нас

- заявив регіональний директор ВООЗ для Африки Мохамед Якуб Джанабі.

На тлі погіршення ситуації ООН виділила додаткові $30,5 млн на екстрену допомогу для боротьби зі спалахом.

Ебола в Конго виходить з-під контролю – ВООЗ попередила про рекордну кількість жертв13.08.26, 01:37 • 4019 переглядiв

Степан Гафтко

Здоров'яСвіт
Ебола
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Демократична Республіка Конго