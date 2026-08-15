Вспышка Эболы в Конго стремительно распространяется — медики не успевают отслеживать контакты
Киев • УНН
На востоке ДР Конго 60–70% новых случаев Эболы выявляют вне круга отслеживаемых контактов. Вспышка унесла жизни более 2200 человек, ООН выделила 30,5 млн долларов.
Медицинские работники на востоке Демократической Республики Конго не успевают отслеживать контакты инфицированных из-за стремительного распространения Эболы. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
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По данным медиков, от 60% до 70% новых случаев выявляют среди людей, которые ранее не находились под наблюдением как контактные лица. Из-за этого инфекцию часто обнаруживают уже после появления симптомов, когда человек мог заразить других.
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С начала вспышки Эбола унесла жизни более 2200 человек. Всего зафиксировали более 4700 случаев заболевания. По темпам смертности эта вспышка почти втрое быстрее достигла отметки в 2200 жертв, чем эпидемия 2014–2016 годов в Западной Африке.
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На фоне ухудшения ситуации ООН выделила дополнительные $30,5 млн на экстренную помощь для борьбы со вспышкой.
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