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Выпало более 800 мм дождя: Южную Корею накрыли смертоносные наводнения и оползни

Киев • УНН

 • 7200 просмотра

В Южной Корее из-за ливней и оползней погиб один человек, более 130 жителей эвакуировали. В провинции Южный Кёнсан выпало более 800 мм осадков, что привело к подтоплениям и повреждению инфраструктуры.

Выпало более 800 мм дождя: Южную Корею накрыли смертоносные наводнения и оползни

Южную Корею накрыли мощные ливни, вызвавшие масштабные подтопления и оползни на юге страны. По меньшей мере один человек погиб, есть пострадавшие, а более сотни жителей пришлось эвакуировать, сообщает УНН со ссылкой на Yonhap и Reuters.

В отдельных районах страны за несколько дней выпало более 800 мм осадков. 

Подробности

Самая сложная ситуация сложилась в провинции Южный Кёнсан, в частности в городе Кодже. По данным метеорологов, с субботы до утра понедельника там выпало около 805,7 мм осадков. В соседнем Тхонъёне зафиксировали 671,9 мм. Местами интенсивность осадков достигала около 100 мм в час.

Утром 17 августа в Кодже оползень засыпал нижний этаж частного дома. Спасатели извлекли из здания трех человек. Одного из пострадавших в критическом состоянии доставили в больницу, где он умер.

Еще один оползень произошел в Тхонъёне. Человека, оказавшегося под обвалом, удалось спасти. Также сообщалось о других случаях схода грунта и подтопления домов.

Из-за интенсивных осадков реки и ручьи вышли из берегов, вода затопила дороги, жилые дома и автомобили. Ситуацию в прибрежных районах дополнительно осложнил прилив.

В Кодже спасательные службы повысили уровень реагирования и привлекли к ликвидации последствий непогоды около 180 сотрудников экстренных служб и специальное оборудование для откачки воды. По данным местных СМИ, в городе эвакуировали около 130 жителей. В экстренные службы поступили сотни сообщений о подтоплениях и других последствиях непогоды.

Ливни также повредили социальную и транспортную инфраструктуру. Вода попала по меньшей мере в 12 школ и детских садов в Кодже и Тхонъёне. На отдельных участках перекрыли дороги и ограничили работу общественного транспорта. Два крупных судостроительных предприятия в Кодже – Hanwha Ocean и Samsung Heavy Industries – рекомендовали сотрудникам оставаться дома из-за опасной ситуации на дорогах.

Правительство Южной Кореи активировало Центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям. Полиции, пожарным и другим службам поручили мобилизовать необходимые ресурсы для спасения людей и обеспечить работу временных убежищ.

В то же время метеорологи предупредили, что в отдельных районах может выпасть еще до 150 мм осадков, поэтому угроза новых наводнений и оползней сохраняется.

Контекст

Мощные ливни пришли на юг Южной Кореи после продолжительного периода засухи. С 1 июля по 15 августа в Южном Кёнсане выпало лишь около 141,8 мм осадков – примерно 19% климатической нормы для этого периода.

Засуха затронула тысячи домохозяйств и сельскохозяйственные угодья. В то же время в начале августа страна пережила экстремальную жару: 2 августа в Янсане температура поднялась до 42,5 градуса по Цельсию.

Напомним

В июле 2026 года в Южной Корее в результате четырехдневных сильных дождей и оползней погибли 10 человек, еще 9 пропали без вести. Больше всего пострадал уезд Санчхон, где выпало 793,5 мм осадков.

Александра Василенко

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