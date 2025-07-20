У Південній Кореї внаслідок сильних дощів щонайменше 10 людей загинули, дев’ять пропали безвісти

В Південній Кореї десять людей загинули та дев'ять зникли безвісти внаслідок сильних дощів та зсувів, які почалися в країні чотири дні тому. Про це повідомляє Yonhap News з посиланням на інформацію від уряду, пише УНН.

Деталі

Дані міністерства внутрішніх справ та Національного пожежного агентства станом на 5 ранку неділі також показали, що значна частина жертв – шість загиблих та семеро зниклих безвісти – сталася в південному повіті Санчхон.

Інші смерті сталися в:

• Осані, провінція Кьонгі;

• Сосані, провінція Південний Чхунчхон;

• Данджіні, Південний Чхунчхон.

Двоє з дев'яти зниклих безвісти були оголошені зниклими безвісти в південно-західному місті Кванджу. Пожежники заявили, що рятувальні роботи в Санчхоні все ще тривають, що може призвести до зміни кількості жертв. Тільки в цьому окрузі було врятовано 58 людей.

З середи у країні впали зливові дощі, в Санчхоні випало 793,5 міліметра опадів. У сусідньому окрузі Хапчхон випало 699 мм опадів, а в сусідньому окрузі Хадон – 621,5 мм.

Влада зареєструвала 1920 випадків затоплення доріг, втрати ґрунту та зруйнування громадських об'єктів, а також 2234 інші випадки пошкодження приватної власності, такої як будівлі та сільськогосподарські угіддя.

Загалом 12 921 людина знайшла притулок у 14 великих містах та провінціях. До ранку неділі прогнозуються подальші сильні опади в районі столиці та провінції Канвондо.

Доповнення

У Нью-Йорку та околицях оголошено попередження про раптову повінь через сильні шторми. Затоплені дороги, метро та залізничні колії, що спричинило значні затримки в русі.

Масштабна повінь у Техасі забрала життя щонайменше 129 людей, серед яких 36 дітей. Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в окрузі Керр, де зафіксовано понад 100 жертв.