Страшна повінь в Техасі: кількість загиблих зросла до 129, серед них - 36 дітей

Щонайменше 129 людей загинули внаслідок масштабної повені в Техасі, серед них - 36 дітей. Найбільше постраждав округ Керр, де підтверджено понад 100 жертв. Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан для округу, а рятувальники продовжують пошуки зниклих безвісти. про це пише УНН із посиланням на ABCNews.

Деталі

Щонайменше 129 людей загинули внаслідок руйнівної повені в Техаському пагорбі - повідомляє видання.

Як зазначається, округ Керр постраждав найбільше, де "загинуло щонайменше 103 особи, зокрема 36 дітей". Президент Дональд Трамп як вказано оголосив надзвичайний стан в окрузі, наразі там працює Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій.

Пошуково-рятувальні операції тривають.

Доповнення

У центральному Техасі рятувальники ведуть масштабну операцію з пошуку зниклих безвісти внаслідок раптової повені, яка охопила регіон під час святкування Дня незалежності США. Стихійне лихо вдарило рано вранці 4 липня, коли на південному заході штату раптово вийшли з берегів річки, зокрема річка Гуадалупе, що затопила понад 100 кілометрів відпочинкової зони, де перебували сотні туристів.

Станом на ранок 9 липня підтверджено загибель щонайменше 109 осіб, ще понад 160 вважаються зниклими безвісти, переважно у графстві Керр, яке постраждало найсильніше.