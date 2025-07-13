Страшное наводнение в Техасе: число погибших возросло до 129, среди них – 36 детей

По меньшей мере 129 человек погибли в результате масштабного наводнения в Техасе, среди них - 36 детей. Больше всего пострадал округ Керр, где подтверждено более 100 жертв. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение для округа, а спасатели продолжают поиски пропавших без вести. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABCNews.

Детали

По меньшей мере 129 человек погибли в результате разрушительного наводнения в Техасском холме - сообщает издание.

Как отмечается, округ Керр пострадал больше всего, где "погибло по меньшей мере 103 человека, в том числе 36 детей". Президент Дональд Трамп, как указано, объявил чрезвычайное положение в округе, сейчас там работает Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Поисково-спасательные операции продолжаются.

Дополнение

В центральном Техасе спасатели ведут масштабную операцию по поиску пропавших без вести в результате внезапного наводнения, которое охватило регион во время празднования Дня независимости США. Стихийное бедствие ударило рано утром 4 июля, когда на юго-западе штата внезапно вышли из берегов реки, в частности река Гуадалупе, затопившая более 100 километров зоны отдыха, где находились сотни туристов.

По состоянию на утро 9 июля подтверждена гибель по меньшей мере 109 человек, еще более 160 считаются пропавшими без вести, преимущественно в графстве Керр, которое пострадало сильнее всего.